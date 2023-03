Fünf Regionalliga-Spiele – Schalke darf nur einmal samstags

Duisburg. Der Westdeutsche Fußballverband hat die Ansetzungen der Spieltage 28 bis 32 der Regionalliga bekanntgegeben. Darauf muss sich Schalke einstellen.

Der Westdeutsche Fußballverband hat die Spieltage 28 bis 32 für die Teams der Regionalliga West festgezurrt. Dabei kommt es für die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 lediglich zu einem Spiel zum gewohnten Termin: samstags ab 14 Uhr. Zum Derby wird am 15. April die SG Wattenscheid 09 im Parkstadion zu Gast sein. Tags zuvor empfangen die Schalker Bundesliga-Profis zum Freitagabend-Spiel am 14. April (Anstoß 20.30 Uhr) Hertha BSC.

Dass die Heimpartie des Teams von Trainer Jakob Fimpel gegen den Wuppertaler SV eine Freitagabend-Begegnung am 31. März (19.30 Uhr) wird, ist an jenem Wochenende keine Überraschung. Während die Bundesliga-Profis am Samstag (1. April, 15.30 Uhr) in der Veltins-Arena Bayer 04 Leverkusen empfangen werden, haben die U-19-Fußballer am Sonntag (2. April, 11 Uhr) zum Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren den 1. FSV Mainz 05 im Parkstadion zu Gast.

Schalke spielt sonntags in Ahlen, Wiedenbrück und gegen Bocholt

Ebenfalls an diesem Wochenende spielt das U-17-Team der Königsblauen sein erstes Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, und zwar am 1. April (Samstag, 11 Uhr) in der 27.332 Zuschauer fassenden Schüco-Arena beim DSC Arminia Bielefeld, der bekanntlich in der Bundesliga-Staffel West hinter der ungeschlagenen Mannschaft von Trainer Onur Cinel auf dem zweiten Platz gelandet ist.

Sonntag-Partien bestreitet die U 23 des FC Schalke 04 im April gleich dreimal: am 9. bei Rot-Weiß Ahlen, am 23. beim SC Wiedenbrück und am 30. gegen den 1. FC Bocholt. Anstoß wird jeweils um 14 Uhr sein. Die Bundesliga-Profis der Königsblauen treten an diesen drei Wochenenden wie folgt an: am 9. April (Sonntag, 19.30 Uhr) im Kellerduell bei der TSG 1899 Hoffenheim, am 23. (Sonntag, 15.30 Uhr) beim SC Freiburg und am 29. (Samstag, 18.30 Uhr) gegen den Mit-Aufsteiger SV Werder Bremen. (AHa)

