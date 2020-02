Franziska Galla gewinnt die Goldmedaille

Nachdem bei den Westdeutschen Judo-Meisterschaften der U18 Justus Peiler und Justus Galla Silber und Bronze gewonnen hatten, durfte der Judo-Club Banzai nun über eine Goldmedaille jubeln. In der Altersklasse U15 gewann Franziska Galla in Dormagen in der Gewichtsklasse über 63 Kilogramm den Titel. Im vergangenen Jahr hatte sie bereits Silber gewonnen.

Bereits 2019 zeigte Franziska Galla starke Leistungen, musste sich jedoch im Finale geschlagen geben. In diesem Jahr lief es besser. Schon im ersten Kampf konnte sie Lauren Tshiko-Mulu (PSV Bonn) nach nur 59 Sekunden vorzeitig besiegen. In der zweiten Runde stand sie vor ihrer vermeintlich größten Aufgabe an diesem Tag, in einem aufgeregten Kampf handelte sich ihre Gegnerin Polina Reyngold (JC Düsseldorf) drei Strafen ein, die zur Disqualifikation und damit zum Sieg von Galla führten. Damit stand die Banzai-Kämpferin auch schon im Halbfinale.

Sieg im Halbfinale nach 20 Sekunden

Auch in diesem Kampf zeigte sich Galla unbeeindruckt und besiegte Clara Hopfinger (TSV Altenhagen) nach 20 Sekunden durch einen Haltegriff, dem ein teilweise erfolgreicher Wurfansatz vorausging. Im Finale wiederholte Franziska Galla ihre starke Leistungen und gewann gegen Mikayla Smiers (Senshu Hau) ebenfalls mit einem Haltegriff nach 1:25 Minuten Kampfzeit. Damit fand Gallas Siegesserie einen krönenden Abschluss, nach dem Kreis- und Bezirksmeistertitel sicherte sie sich auch den Titel der Westdeutschen Meisterin.