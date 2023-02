Fortuna-Trainer Jens Langeneke lobt Schalkes U19

Endspurt für die von Norbert Elgert trainierte Schalker U19: Am Sonntag kommt Fortuna Düsseldorf zum West-Duell.

Für die U19 des FC Schalke 04 wird es am Sonntag (11 Uhr, Parkstadion) wieder ernst: Mit dem West-Derby gegen Fortuna Düsseldorf wird der Endspurt in der A-Jugend-Bundesliga eingeleitet.

Noch zwei Auswärtsspiele in Bochum und Gladbach

Schalkes Restrprogramm nach dem Kräftemessen mit den Landeshauptstädtern: Auswärts-Derby beim VfL Bochum, Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen, Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach.

Schalkes U19 in starker Test-Form

Der königsblaue Talentschuppen hatte sich zuletzt in starker Form präsentiert und seine Tests gegen Senioren-Westfalenligist SC Verl II (3:0) sowie die U19 von Sonnenhof-Großaspach (7:0) klar gewonnen.

Schalkes Kapitän Mattes Hansen (l.) im Duell mit der Reserve des SC Verl. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Fortuna-Trainer Jens Langeneke reist mit viel Respekt in den Ruhrpott. Der Ex-Profi sieht Schalke „vielleicht sogar als die beste Mannschaft im Westen“ und stellte im Gespräch mit der Rheinischen Post über den „dicken Brocken S04“ fest: „Sie haben eine enorme Qualität im Kader.“

Direktes Duell der Top-Teams BVB und Köln kommt noch

Für die Fortuna, die aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz rangiert, geht es in dieser Saison einzig und alleine um den Klassenerhalt. Schalke 04 liegt nur zwei Punkte hinter dem Spitzenduo 1. FC Köln/Borussia Dortmund. Die beiden führenden Top-Teams treffen am 24. Februar noch im direkten Duell in Dortmund aufeinander.

