Firtinaspors Polat-Brüder erledigen Preußen Sutum

Fünf Tore erzielte Firtinaspor am Sonntag am letzten Spieltag des Jahres in der Fußball-Kreisliga A 2 gegen Preußen Sutum. Alle gingen auf das Konto der Polat-Brüder Engin und Erdem. Grund zum Jubeln gab es auch bei Kellerkind ETuS Gelsenkirchen, das erstmals seit Anfang Oktober wieder gewann. Während sich ETuS Bismarck und der VfL Resse 08 ein Zehn-Tore-Spektakel lieferten, punktete die DJK TuS Rotthausen gegen den Tabellendritten DJK Blau-Weiß.





ETuS Bismarck – VfL Resse 085:5

Am letzten Spieltag vor Weihnachten beschenkten beide Teams ihre Fans mit einem Spektakel. „Das war ein offener Schlagabtausch auf einem schwer zu bespielenden Ascheplatz. Beide Mannschaften haben die Fehler des Gegners eiskalt ausgenutzt“, sagte VfL-Co-Trainer Björn Thiele. Der Tabellenfünfte aus Resse ging zwar durch Henrik Leben in Führung (13.), doch die zehntplatzierten Bismarcker drehten die Partie und lagen zur Pause dank der Treffer von Marcel Stipe Ljubas (21.), Leon Korogodski (30., 43.) und Emir Kiraz (45.) mit 4:2 vorn. Resses Serkan Kayikcioglu hatte das zwischenzeitliche 2:2 erzielt (38.).

Im zweiten Durchgang rafften sich die Gäste aber nochmal auf, verkürzten erst durch Kayikcioglu (50.) und antworteten auf das 5:3 von Mohammad Eisa Raufi (56.) mit dem neuerlichen Anschlusstor von Selver Gasnjan (73.) und dem Last-Minute-Ausgleich von Leben (90.). Glücklich war Thiele aber dennoch nicht: „Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir können heute nur mit der Moral des Teams zufrieden sein.“





DJK TuS Rotthausen – DJK Blau-Weiß0:0

„Wir hatten gegenüber dem 0:3 im Hinspiel, unserer schlechtesten Saisonleistung, einiges gutzumachen“, sagte DJK-TuS-Trainer Tobias Klein. Und genau das gelang den Hausherren auch. Den Tabellendritten ließen sie „über Einsatz und Geschlossenheit“ (Klein) nicht ins Spiel kommen, und setzten dabei immer wieder auf schnelles Umschaltspiel. „Das haben wir vor allem in den ersten 45 Minuten überragend gemacht. Wir haben aber drei Riesenchancen nicht genutzt. Da hätten wir eine Führung verdient gehabt“, erklärte Klein.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen dann jedoch die favorisierten Gäste die Kontrolle. „Wir hatten zwischen der 50. und 75. Minute unsere beste Phase, haben es aber verpasst, in Führung zu gehen“, haderte Blau-Weiß-Co-Trainer Peter Seikowski. Stattdessen hagelte es in der Schlussphase gleich drei Platzverweise, allesamt wegen Meckerns. Auf Seiten von Blau-Weiß waren es Sven Chilek (85.) und Ibrahim Khan (90.), bei der DJK TuS traf es Marian Dagge (90.). Kleins positive Meinung beeinträchtigte das aber nicht. „Das ist ein gerechtes Unentschieden. Mit ein wenig Glück hätten wir sogar die drei Punkte holen können“, bilanzierte er.





ETuS Gelsenkirchen – Westfalia 04 II3:2

Nach sechs Niederlagen am Stück feierte ETuS gegen den zuletzt viermal siegreichen Aufsteiger wieder einen Dreier. Das bis dato letzte Erfolgserlebnis hatte es am 6. Oktober gegen Arminia Ückendorf gegeben (4:3). „Nach so langer Zeit tut dieser Erfolg richtig gut“, betonte Trainer Tim Kämper. „Der Sieg ist verdient. Wir waren spielerisch überlegen und hatten deutlich mehr Torchancen, haben aber zu viele liegen gelassen. Ansonsten hätten wir die Partie auch schon eher entschieden.“

Osman Karaman (36.) und Bilal Kilic (39.) sorgten für einen 2:0-Pausenvorsprung der Gastgeber. Patrick Peter verkürzte zwar (59.), doch Elzner Imeri stellte den alten Abstand wieder her (68.). Der neuerliche Anschlusstreffer von Mirko Lange (90.+2) kam zu spät.





Preußen Sutum – Firtinaspor2:5

Den Grund für die 2:5-Pleite gegen Firtinaspor hatte Preußen-Trainer Nasre Bekali schnell ausgemacht: „Der Wille zum Sieg hat heute bei sehr vielen gefehlt, deshalb haben wir einen Dreier auch nicht verdient“, kritisierte er. Erledigt wurde sein Team aber letztlich von den Polat-Brüdern, die alle fünf Firtinaspor-Tore erzielten. Engin Polat brachte die Gäste früh in Führung (6., 14.), doch Sutum machte den Rückstand noch vor der Pause durch Volkan Arslan (27.) und Ersan Derin (40.) wett. „Da hat die Einstellung für wenige Minuten mal gestimmt“, stellte Bekali fest.

Auch in den zweiten Durchgang starteten die Sutumer eigentlich gut. Bis jedoch Engin Polat mit seinem dritten Treffer des Tages das 3:2 erzielte (58.). Nach einer roten Karte gegen einen Akteur der Preußen (82.) machte Bruder Erdem Polat den Dreier dann per Doppelpack perfekt (83., 86.).





Union Neustadt – SV Hessler 061:8

0:16 war die Partie in der Hinrunde aus Sicht von Schlusslicht Union ausgegangen, diesmal hieß es „nur“ 1:8 aus Sicht der Hausherren. „Wir haben versucht, sehr defensiv zu spielen. Das hat auch eigentlich gut funktioniert, aber wenn du einen Fehler machst, bestraft dich Hessler sofort“, erklärte Union-Coach Frank Freudenstein. So hatten die Gäste wenig Mühe, bis zur Pause durch Michael Krakala (9.), Patrick Platzek (11.), Pierre-Maurice Lehnebach (30., 41.) und Julian Hellmich (31.), bei einem Gegentreffer von Chris Hoffmann (39, Elfmeter), auf 5:1 davonzuziehen. Unions Kevin Koppers verschoss zu allem Überfluss auch noch einen Elfmeter (35.).

Michael Krakala (54., 84., Elfmeter) und Julian Hellmich (79.) bauten den Vorsprung im zweiten Durchgang weiter aus. Zu hart wollte Frank Freudenstein mit seinen Schützlingen jedoch nicht ins Gericht gehen: „Ich bin mit der Moral und dem Einsatz jedes Einzelnen sehr zufrieden. Aber Hessler ist halt eine sehr gute Mannschaft. Da können wir nur schwer mitzuhalten“, bilanzierte er.





Adler Feldmark – SSV/FCA Rotthausenausgef.

Die Partie in Feldmark fiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes wortwörtlich ins Wasser.





Arminia Ückendorf – SG Eintrachtausgef.

Auch dem Ückendorfer Ascheplatz hatte der Regen derart zugesetzt, dass das Spiel ausfiel.