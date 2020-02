Firtinaspor: Sieben auf einen Streich

Dreieinhalb Jahre ist es nun her, dass Fußball-A-Kreisligist Firtinaspor Gelsenkirchen an die Tür zur Bezirksliga klopfte. Als Meister der Staffel zwei duellierten sich die Bulmker in der Relegation mit dem BV Rentfort, der damals jedoch mit 5:2 gewann und damit den Aufstieg feierte. Seitdem ging es für Firtinaspor stetig abwärts, auf die Plätze neun und sechs folgte in der vergangenen Saison sogar der Fast-Abstieg. Als Tabellen-13. reichte es nur knapp zur Rettung.

Doch jetzt will der Klub, der in der Staffel zwei aktuell an vierter Stelle liegt, zurück zu alter Stärke und hat dafür gleich siebenmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nikolai Czymczik, der Ligakonkurrent ETuS Bismarck bereits im Laufe der Hinrunde verlassen und davor neun Tore in sieben Spielen erzielt hat, sowie die Brüder Mohammed und Lokman El Kasmi (beide zuletzt Genclerbirligi Resse) sind als Verstärkung für die Offensiv-Abteilung eingeplant. Während Abdullah Akca zuletzt ebenfalls für Genclerbirligi spielte, kommen Cengiz Balci, Mehmet Mercan und Torwart Durmus Kara von der Reserve der Sportfreunde Bulmke. Das Besondere daran: In Abdullah Akca, Mehmet Mercan und Durmus Kara bekommt die ohnehin bereits sechs Mann starke Spielergruppe, die in der vergangenen Saison mit der SG Eintracht 07/12 Meister der Kreisliga A2 wurde, weiteren Zuwachs.

Der sportliche Leiter Semih Kaya erklärt dies wie folgt: „Die Jungs sind richtig gute Kumpel, sie wollen zusammenspielen. Das ist eine Win-Win-Situation: Sie können gemeinsam in einem Team spielen und wir profitieren von ihrer Stärke.“ Die Neuzugänge seien bereits ein Vorgriff auf die kommende Spielzeit, denn dann will Firtinaspor wieder zurück an die Spitze.

Rückrunde als Vorbereitung

„Nach den vergangenen schwachen Jahren sind wir gerade in einem Umbruch. Wir sehen die Rückrunde deshalb als Vorbereitung auf die kommende Saison. Dann wollen wir wieder ganz oben mitmischen“, sagt Semih Kaya. Das Relegationsspiel von vor dreieinhalb Jahren soll also nicht das letzte mit Firtinaspor-Beteiligung gewesen sein.