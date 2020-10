Firtinaspor greift wieder in das Geschehen ein

Kreisliga A1

In der Fußball-Kreisliga A1 könnte es an diesem Sonntag im oberen Tabellendrittel zu einigen Positionsverschiebungen kommen. Spannung verspricht vor allem das Spitzenspiel zwischen der SSV Buer II und Eintracht Erle. Die Bueraner können in dieser Partie unter Beweis stellen, ob sie tatsächlich auf Dauer schon reif für eine vordere Platzierung sind.

Auch Beckhausen 05 greift nach einem spielfreien Wochenende wieder ins Rennen ein. Alles andere als ein Heimsieg gegen den VfB Kirchhellen II wäre eine dicke Überraschung, auch wenn Spielertrainer Tim Woberschal warnt: „Wir müssen konzentrierter zu Werke gehen als in unseren letzten Spielen.“

Im unteren Tabellendrittel warten drei Mannschaften aus Gelsenkirchen auf ihren ersten Sieg. Dass Gençlerbirliği Resse und Westfalia Buer zu diesem Trio gehören, erstaunt weniger. Aber auch der SC Schaffrath zählt dazu. An diesem Sonntag hat das Team von Trainer Andreas Pick den unberechenbaren SV Preußen Sutum zu Gast.

Gençlerbirliği hofft, die zu erwartende Niederlage bei Adler Ellinghorst in Grenzen halten zu können. Auch Westfalia Buer wird zu Hause gegen YEG Hassel II wohl nichts ausrichten können. Hassels Spielertrainer Volkan Geldi sagt jedenfalls: „Wir haben den Sieg fest eingeplant.“ Außerdem spielt: VfL Grafenwald gegen den BV Horst-Süd. Der FC Horst 59 hat spielfrei.

Kreisliga A2

In der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A richten sich die Blicke an diesem Sonntag auf zwei Begegnungen, in denen sich Mannschaften messen, die noch ungeschlagen sind. Zu diesen gehört auch Firtinaspor, wobei man anmerken muss, dass die Jungs von Trainer Can Kaya in dieser Saison erst ein einziges Mal, beim 3:0 beim ETuS Gelsenkirchen am ersten Spieltag, im Einsatz waren. In der Tabelle wird Firtinaspor mit drei Punkten auf Rang zehn geführt.

Nach vier Wochen darf Firtinaspor endlich wieder ins Geschehen eingreifen und steht bei Resse 08 vor einer hohen Hürde. Der Vorjahres-Neuling hat zehn von zwölf möglichen Punkten geholt und zuletzt mit dem 9:0 bei Preußen Sutum II einen Kantersieg gelandet. Im zweiten Duell bislang Unbesiegter tritt SF Bulmke zu Hause gegen Adler Feldmark an.

Es gibt noch eine zwei andere Teams, die noch nicht verloren haben. Bei der DJK TuS Rotthausen wird sich daran nichts ändern, denn die Löwen haben am Wochenende spielfrei. DJK Blau-Weiß muss sich gegen Union Neustadt behaupten, um den Nimbus zu bewahren.

Im Tabellenkeller übt das Ückendorfer Derby zwischen der DJK Arminia und der SG Eintracht 07/12 den wohl größten Reiz aus. Auch in der Parte zwischen der Spvgg. Middelich-Resse und ETuS Gelsenkirchen treffen zwei noch sieglose Teams aufeinander. Außerdem: Horst 08 II gegen Kickers Ückendorf, Westfalia 04 II gegen Preußen Sutum II und SSV/FCA Rotthausen gegen ETuS Bismarck.