FC Schalke 04: Neue Posten für Cinel, Landgraf und Fimpel

Gelsenkirchen. Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat ihre Trainer-Gespanne für die Saison 2021/22 aufgestellt. Keine Veränderungen bei der U 23 und U 19.

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat ihre Planungen für die Trainer-Gespanne des Übergangs- und Leistungsbereichs für die Saison 2021/22 abgeschlossen. Veränderungen wird es bei den U-17-, U-16- und U-15-Mannschaften geben, während die Trainerteams bei der U 23 um Torsten Fröhling und der U 19 um Norbert Elgert unverändert bleiben.

Die Corona-Pandemie hat in der Knappenschmiede zu einer außergewöhnlichen Maßnahme geführt. „Aufgrund der Tatsache, dass in der Knappenschmiede in der aktuellen Saison, mit Ausnahme der Regionalliga West, kein Spielbetrieb mehr stattfinden wird, haben wir uns entschlossen, sowohl die Trainerteams als auch die meisten Mannschaftskader bereits jetzt umzustellen“, sagt Mathias Schober, der Direktor Knappenschmiede und Entwicklung beim FC Schalke 04. „Die Trainer und Spieler haben nun die Möglichkeit, sich bereits vor den Sommerferien kennenzulernen und in der Konstellation der neuen Spielzeit zu trainieren.“

Jakob Fimpel wieder zur U 15, Willi Landgraf zur U 16

Ende April hatte der Deutsche Fußball-Bund beschlossen, die Junioren-Bundesligen abzubrechen und zu annullieren. „Die Zusammensetzung des Kaders der U 19 und U 17 bleibt noch bis zum Ende der Saison wie gehabt“, sagt Mathias Schober. Das Trainerteam der U 17 ändere sich jedoch im Hinblick auf die neue Saison. Onur Cinel, den der ehemalige Schalker Profi-Coach Manuel Baum bekanntlich zu einem seiner Co-Trainer ernannt hatte, übernimmt wieder die B-Junioren der Königsblauen. Tim Hoogland und Robin Willeke (vorher U 15) komplettieren das U-17-Gespann als Assistenten.

Jörg Behnert, der nach dem Aufstieg Onur Cinels Cheftrainer der Schalker U-17-Fußballer geworden ist, soll dem FC Schalke 04 erhalten bleiben. In welcher Funktion auch immer?

Mathias Schober: „Ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute Besetzung gefunden haben“

Willi Landgraf übernimmt ab sofort die U-16-Mannschaft, die in der B-Junioren-Westfalenliga spielt, und wird von Bastian Naß (vorher U 13) als Co-Trainer unterstützt. Indes wird Jakob Fimpel den umgekehrten Weg gehen und wieder Cheftrainer der U 15, also der C-Junioren-Regionalliga-Mannschaft – gemeinsam mit Co-Trainer Sebastian Ruhe.

„Ich bin überzeugt davon, dass wir auf allen Positionen eine gute Besetzung für die jeweiligen Aufgaben gefunden haben“, sagt Mathias Schober. „Wir freuen uns alle auf die kommende Saison und hoffen natürlich sehr, dass wir weitestgehend zum gewohnten Spielbetrieb aller Mannschaften zurückkehren können.“ (AHa)

