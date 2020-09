FC Schalke 04: Dieses Quartett startet in die Nations League

Schalkes Rabbi Matondo und Wales treffen in der Nations League am Donnerstag in Helsinki auf Finnland und am Sonntag in Cardiff auf Bulgarien.

Gelsenkirchen. Nach mehr als neunmonatiger Corona-Pause wird es wieder Fußball-Länderspiele geben. Vier Spieler des FC Schalke 04 starten in der Nations League.

Nach mehr als neun Monaten wird es wieder Fußball-Länderspiele geben: Die Nations League startet, und für die Partien ihrer Nationalmannschaften sind vier Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nominiert worden: Suat Serdar für Deutschland, Ozan Kabak und Ahmed Kutucu für die Türkei sowie Rabbi Matondo für Wales.

Die deutsche Nationalelf und Suat Serdar starten am Donnerstagabend (3. September) in der Gruppe 4 der Liga A gegen Spanien. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart (ZDF live). In ihrem zweiten Gruppen-Spiel wird sich die Mannschaft von Trainer Jo­achim Löw am Sonntag (6. September) in Basel im St.-Jakob-Park mit der Schweiz messen (20.45 Uhr/ZDF live). Das vierte Team in dieser Gruppe ist die Ukraine.

Rabbi Matondo und Wales müssen nach Finnland

Ozan Kabak und Ahmed Kutucu treffen mit der Türkei, die in der Gruppe 3 der Liga B spielt, zunächst am Donnerstag in Sivas im Yeni-4-Eylül-Stadyumu auf Ungarn und dann am Sonntag im Stadion Rajko Mitić in Belgrad auf Serbien. Beide Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Die vierte Mannschaft in dieser Gruppe ist Russland.

Der vierte Schalker, der in der Nations League ran muss, und zwar in der Gruppe 4 der Liga B, ist Rabbi Matondo. Der 19-Jährige und seine Teamkollegen gastierten am Donnerstagabend im Helsingin-Olympiastadion in der Hauptstadt Helsinki in Finnland (20.45 Uhr), während sie am Sonntag im heimischen Cardiff-City-Stadium auf Bulgarien treffen werden. Dieses Spiel wird bereits um 15 Uhr angepfiffen. Die vierte Mannschaft in dieser Gruppe ist Irland. (AHa)

Die Partien mit Schalker Beteiligung im Überblick:

Suat Serdar: Deutschland – Spanien (3. September, 20.45 Uhr, Stuttgart), Schweiz – Deutschland, (6. September, 20.45 Uhr, Basel).

Ozan Kabak und Ahmed Kutucu: Türkei – Ungarn (3. September, 20.45 Uhr, Sivas), Serbien – Türkei, (6. September, 20.45 Uhr, Belgrad).

Rabbi Matondo: Finnland – Wales (3. September, 20.45 Uhr, Helsinki), Wales – Bulgarien (6. September, 15 Uhr, Cardiff).