FC Schalke 04: Die Knappenschmiede holt drei Nationalspieler

Gelsenkirchen. Luis Klein (RB Leipzig) spielt sofort für die Schalker U19, Keke Topp (Werder Bremen) und Nicholas Engels (FSV Mainz 05) kommen zur neuen Saison.

Die Saison in der A-Junioren-Bundesliga ist wegen der Corona-Pandemie zurzeit unterbrochen. Nichtsdestotrotz arbeiten die Verantwortlichen in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 schon an der neuen Saison – und sie präsentieren jetzt drei neue Fußballer.

Ein junger Mann dieses neuen Trios kommt sogar sofort zur Mannschaft von Trainer Norbert Elgert: Luis Klein von RB Leipzig. Zur Spielzeit 2021/22 werden Keke Topp vom SV Werder Bremen und Nicholas Engels vom FSV Mainz 05 zum Schalker U-19-Team stoßen.

Die drei neuen Schalker besetzen unterschiedliche Positionen

„Nicholas, Luis und Keke sind drei Spieler, die nicht nur Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga sammeln konnten, sondern ihr Talent bereits in U-Länderspielen unter Beweis stellen durften“, sagt Mathias Schober, der Sportliche Leiter der Knappenschmiede, auf knappenschmiede.de.

Die drei neuen Schalke-Gesichter besetzen unterschiedliche Positionen. „Luis ist ein schneller Flügelspieler, Keke ein typischer Stürmer, der Bälle festmachen kann und Torgefahr ausstrahlt“, sagt Mathias Schober. „Mit Nicholas konnten wir einen zweikampfstarken Innenverteidiger verpflichten. Zu seinen Stärken zählen der Spielaufbau sowie die Spielübersicht.“

Mathias Schober: „Das spricht für die hervorragende Arbeit der Knappenschmiede“

Während Luis Klein Jahrgang 2003 ist und somit A-Junioren-Jungjahrgang, sind Keke Topp und Nicholas Engels im Jahr 2004 geboren, so dass sie aktuell noch B-Junioren sind und sowohl 2021/22 als auch 2022/23 bei den A-Junioren spielen können.

Weitere Artikel aus dem Gelsenkirchener Lokalsport:

Nach Sieg über Homberg: Fremde Geräusche beim FC Schalke 04

BV Horst-Süd: Das Überraschungsteam will wieder auf den Platz

Endlich: Die Schalke-Flaute endet dank Ezeh und Schuler

FLVW-Beiträge: Gelsenkirchener Vereine zeigen Verständnis

Die Schalker Verantwortlichen haben die Zugänge schon länger beobachtet. „Deswegen sind wir sehr froh, dass sich die drei nun dazu entschlossen haben, zu uns in die Knappenschmiede zu wechseln“, sagt Mathias Schober. „In den gemeinsamen Gesprächen waren wir von ihren unterschiedlichen Charakteren angetan und überzeugt, dass sie zu uns ins Ruhrgebiet passen. Dass wir zu diesem Zeitpunkt gleich drei richtig talentierte Jungs für die U19 verpflichten konnten, spricht für die hervorragende Arbeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Knappenschmiede.“ (AHa)

Alle Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport finden Sie hier.

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Sport-Newsletter anmelden!