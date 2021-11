FC Schalke 04: Das Testspielprogramm der B-Jugend

Gelsenkirchen. In der Bundesliga hat die U17 des FC Schalke 04 bis Ende November spielfrei. Doch sie testet zweimal – aus gutem Grund.

Ihre nächste Meisterschaftspartie in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga steht für die U17 des FC Schalke 04 erst am 27. November auf dem Programm. Trotzdem haben sie bis dahin nicht spielfrei. Die Königsblauen konnten für ihr erfolgreiches Team zwei Testspiele vereinbaren: am 13. November (Samstag) um 13 Uhr auf dem Rasenplatz 7 am Parkstadion gegen Rot-Weiss Essen und am 20. November (Samstag) um 15 Uhr an der Sudentenstraße in Hürth gegen den 1. FC Köln.

FC Schalke 04 will im Rhythmus bleiben

„Das sind zwei tolle Spiele gegen Mannschaften, gegen die wir in dieser Saison schon in der Bundesliga gespielt haben“, sagt Trainer Onur Cinel. „So bleiben wir im Rhythmus, so haben wir echt gute Wettkämpfe, in denen sich die Jungs messen können. Aufgrund der Pandemie können wir es uns nicht leisten, frei zu machen. Wir müssen dranbleiben, wir müssen uns entwickeln und Wettkämpfe bestreiten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer