FC Schalke 04: Bundestrainer-Sonderlob für Mehmet Can Aydin

Mehmet Can Aydin – hier im Testspiel der Schalker U 19 beim Männer-Oberligisten TSV Victoria Clarholz – traf für die deutsche U-19-Nationalmannschaft in Polen zum 1:1-Endstand.

Kalisz. Schalkes Mehmet Can Aydin trifft in Polen zum 1:1-Endstand für das deutsche U-19-Nationalteam. Christian Wörns: „Ein wunderschöner Fernschuss.“

Es ist zwar schon September, aber dennoch war das Spiel in Polen für die deutsche U-19-Nationalmannschaft (Jahrgang 2002) der Auftakt des Länderspieljahres. Und weil ein Schalker getroffen hatte, schaffte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wörns, dem ehemaligen Coach der Bundesliga-B-Junioren des FC Schalke 04, im Stadion Miejski unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein 1:1 (0:1).

Nach der Partie durfte sich der Schalker Torschütze, Mehmet Can Aydin, über ein Sonderlob freuen. „Die Mannschaft hat auf den Rückstand sehr positiv reagiert und zu Beginn der zweiten Halbzeit durch einen wunderschönen Fernschuss von Mehmet Can Aydin den verdienten Ausgleich erzielt“, sagte Christian Wörns auf dfb.de.

Schalkes Kerim Çalhanoğlu steht in der deutschen Startelf

Mehmet Can Aydin war einer von vielen, den Christian Wörns zur zweiten Halbzeit gebracht hatte. In der Startformation der deutschen U-19-Nationalmannschaft hatte der zweite Schalker gestanden, nämlich der von der TSG 1899 Hoffenheim gekommene Kerim Çalhanoğlu. In jener ersten Hälfte war das Wörns-Team schnell in Rückstand geraten: Schon nach acht Minuten brachte Filip Szymczak die Polen mit 1:0 in Führung, als er einen Foulelfmeter verwandelt.

„Das Spiel gegen sehr tief stehende Polen war schwierig, so dass wir in der ersten Hälfte keine wirkliche Durchschlagskraft und Tiefe entwickeln konnten. Durch einen unnötigen Foulelfmeter sind wir zudem sehr früh in Rückstand geraten“, sagte U-19-Bundestrainer Christian Wörns. „In der zweiten Halbzeit hätten wir unsere zahlreichen hochkarätigen Torchancen zu einem deutlichen Sieg nutzen müssen.“

Weiter geht es für die deutsche U-19-Auswahl sowie die Schalker Mehmet Can Aydin und Kerim Çalhanoğlu schon am Dienstag (8. September). Belgien wird in Genk ab 11 Uhr der nächste Härtetest für die Wörns-Mannschaft sein. (AHa)