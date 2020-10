Ex-Schalker trainiert Nachwuchskeeper von Erle 19

An diese Trainingseinheit werden sich die Nachwuchstorhüter des Fußball-Bezirksligisten Spvgg Erle 19 wohl lange zurückerinnern: Holger Gehrke, von 1992 bis 1994 Bundesliga-Torwart des FC Schalke 04 und später unter anderem Torwarttrainer der Königsblauen sowie der ungarischen Nationalmannschaft, stattete den Jung-Veilchen einen Besuch ab. Der 60-Jährige, der inzwischen eine Fußballschule auf Mallorca leitet, führte die Keeper der Erler U12, U14 und U16 auf der Sportanlage an der Oststraße durch eine komplette Trainingseinheit.

Organisiert hatte U12-Trainer Daniel Neumann den Besuch: „Ich habe Holger im Juni einfach mal auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob er bei uns eine Trainingseinheit leiten könnte. Ehrlich gesagt hatte ich mir dabei eigentlich nicht viel ausgerechnet“, erzählt er. „Zwei Tage später hat er zurückgeschrieben, dass er das gerne machen würde, gerade allerdings terminlich sehr eingespannt sei. Wir sind dann in Kontakt geblieben und vor einer Einheit hat er mir geschrieben, dass er für ein paar Tage in Deutschland sei und nun vorbeikommen könnte.“

Gehrkes Rückkehr in die alte Heimat

Die Zusage des Ex-Profis löste nicht nur bei Daniel Neumanns Torhütern große Freude aus: „Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind“, lacht der Trainer. „Schließlich kenne ich Holger noch aus Schalker-Zeiten.“ Gehrke selbst genoss die Rückkehr in die alte Heimat ebenfalls. „Der Fußball hat mir viel gegeben, da gebe ich gerne etwas zurück. Ich habe viel Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen. Wenn ich dann noch in Erle, einen Steinwurf vom Stadion, auf dem Platz stehen kann, mache ich das sehr gerne“, sagte er während einer Trinkpause. Bei den sechs Torhütern der Erler kam die Trainingseinheit gut an: „Die Jungs waren total begeistert“, resümierte Daniel Neumann.