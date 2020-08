Ex-Schalker Tobias Fleckstein spielt jetzt beim MSV Duisburg

Der Defensivspieler wechselt von Holstein Kiel zum Duisburger Drittligisten. Mit Schalke wurde Tobias Fleckstein deutscher A-Jugend-Vizemeister.,

Der ehemalige Schalker U19-Fußballer Tobias Fleckstein hat sich dem Drittligisten-MSV Duisburg angeschlossen.

Der 21-Jährige stand zuletzt bei Holstein Kiel unter Vertrag und wechselt ablösefrei zu den Zebras, bei denen er einen Kontrakt für die beiden kommenden Spielzeiten unterschrieben hat. In Duisburg wird der gebürtiger Herner die Rückennummer 15 tragen.

45 Partien in der Regionalliga

Für die „Störche“ kam der 1,90 Meter große Abwehrspieler in den vergangenen beiden Spielzeiten in 45 Regionalliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer. Zuvor spielte Fleckstein im Nachwuchs des FC Schalke 04 und wurde dort 2019 deutscher A-Jugend-Vizemeister.

Tobias Fleckstein selbst sagt: „Ich freue mich echt auf die Aufgabe beim MSV, das waren schon in der Jugend immer umkämpfte Spiele in Meiderich. Ich will hier den Zebras und dem Team helfen und für mich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen.“