Eurofighter Mike Büskens lobt die Motivation der TCG-Mädels

Mit Schalkes Eurofighter Mike Büskens saß prominenter Besuch in der Halle an der Georgstraße. Büskens war nicht nur wegen seiner Tochter Kiara, die im Verbandsligaspiel gegen den TuS Bönen zum Kader der Grillonen zählte, vor Ort, sondern vor allem, um seinem Freund Gerd Hemforth die Daumen zu drücken.

Ein paar Minuten nach dem perfekt gemachten Oberliga-Aufstieg gratulierte Büskens TCG-Trainer Hemforth, den er schon seit vielen Jahren kennt und schätzt. „Meine beiden Töchter waren bei Gerd am Grillo-Gymnasium in der Volleyball-AG. Wir sind immer mal wieder ins Gespräch gekommen, so ist der enge Kontakt entstanden“, sagt Büskens, der gelegentlich auch bei der zweiten Mannschaft des TC Gelsenkirchen aushilft, wenn die junge Trainerin Paula Schneyer durch ihre Spiel-Einsätze bei der ersten Mannschaft verhindert ist.

Was fasziniert einen Fußballer überhaupt am Volleyball? Büskens: „Ich finde die Sportart sehenswert und dynamisch. Und ich finde klasse, welche innere Motivation die Mannschaft an den Tag gelegt hat. Alle haben viel Arbeit investiert, um das Ziel zu erreichen. Es freut mich nicht nur für die Mädels, sondern auch für Gerd Hemforth. Er lebt Volleyball, bringt eine Menge Herzblut ein und hat sich diesen Aufstieg mit seinen Spielerinnen redlich verdient.“ Büskens gibt zu bedenken: „Wenn man vor der Saison gefragt hätte, welches Team für den Aufstieg in Frage kommt, hätten nicht besonders viele Experten die Grillonen genannt. Schön, dass es mit dem Sprung in die höhere Liga geklappt hat. Und schön, dass wir in Gelsenkirchen ein Frauen-Volleyball-Team in der Oberliga haben.“