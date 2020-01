ETuS Bismarck war zu stark für Wacker

Der VfL Resse 08 kassierte eine weitere Testspiel-Niederlage bei einem Bezirksligisten. ETuS Bismarck gewann derweil deutlich.

SF Wanne – VfL Resse 08 7:1

Trotz des 1:7 beim Bezirksligisten in Wanne war sich Co-Trainer Björn Thiele vom VfL Resse 08 sicher: „Auch so eine Niederlage wirft uns nicht zurück.“ Er erklärte die Klatsche mit einigen beruflich- und verletzungsbedingten Ausfällen. In der ersten halben Stunde hielt der A-Kreisligist noch ordentlich mit, aber nach der Pause brach die Torlawine über ihn hinein. Zehn Minuten vor Schluss gelang Nico Tewes das Resser Ehrentor zum 1:7-Endstand.

RWW Bismarck – ETuS Bism. 2:5

Das Bismarcker Derby war bereits nach einer halben Stunde entschieden. Da führte der eine Klasse höher spielende Gast nach Toren von Murat Neziraj (4., 27.) und Dennis Gubenko (11., 30.) 4:0. „Bis dahin sind wir sehr dominant aufgetreten“, stellte ETuS-Vorsitzender Hans-Jürgen Schwarzer fest. Nach der Pause sind die Eisenbahner aufgrund von Auswechselungen aus dem Rhythmus geraten. Es reichte zu nur noch einem weiteren Treffer durch Süleyman Baysal (63.). Für RW Wacker trafen Daniel Borkenhagen (38.) und Benjamin Rothenberg (74.).