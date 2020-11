Das Schalker Fanprojekt und die Sportjugend Gelsenkirchen laden am kommenden Donnerstag, 12. November, zu einem besonderen Turnier ein: Der „Consol-Cup“ ist ein E-Sport-Turnier, bei dem 32 Teilnehmer in der Fußballsimulation Fifa 21 um den Titel kämpfen.

Startschuss für den Online-Wettbewerb ist am Donnerstag um 18 Uhr, interessierte Spieler können sich ab sofort auf der Internetseite: lag.justplay.gg/tournaments/consol-cup-fifa-21-ps4 anmelden.

Für die ersten vier Plätze gibt es verschiedene Sachpreise zu gewinnen, darunter ein Schalke-Trikot und Playstation-Guthaben.

Lässt sich gut integrieren

Von dem Turnier, das das Fanprojekt und die Sportjugend erstmals in dieser Form ausrichten, versprechen sich die Organisatoren viel: „In Zeiten von Corona gibt es weniger Möglichkeiten für uns, die Jugendlichen mit Angeboten anzusprechen. Hier aber haben wir etwas entwickelt, was sich sehr gut in diese schwierige Zeit integrieren lässt und diese Lücke füllen kann. Mein Wunsch ist, dass wir den Kontakt zu den Fußballfans so besser halten und sogar ausbauen können“, sagt Markus Mau, Leiter des Schalker Fanprojekts.

Der Vorsitzende der Sportjugend Gelsenkirchen, Marc Kopatz, ergänzt: „Wir hoffen, vielen jungen Menschen, die sich bislang nicht für die herkömmlichen Sportvereine interessierten, eine Anlaufstelle in der Sportjugend anbieten zu können. Für uns ist es ein Testlauf, um sich dem großen Bereich des E-Gamings zu nähern und ihn auszubauen.“

