Esen rettet YEG Hassel in der Nachspielzeit einen Punkt

Hassel. Fußball-Westfalenligist YEG Hassel hat auf den letzten Drücker die vierte Pflichtspielniederlage in Folge abgewendet: Semih Esen erzielte am Sonntag im Heimspiel gegen Concordia Wiemelhausen in der dritten Minute der Nachspielzeit das 3:3 und krönte damit die Aufholjagd der Hasseler. Zur Halbzeit hatte der Gast aus Bochum noch mit 3:1 geführt. Doch mit einem Kraftakt in der zweiten Hälfte sicherten sich die Hasseler trotzdem einen Punkt und verhinderten den Fall auf einen Abstiegsplatz. Von dem trennt sie weiterhin nur die bessere Tordifferenz.

YEG Hassels Trainer Inal lobt Moral

YEG-Trainer Ahmet Inal war nach Abpfiff von der Moral seines Teams begeistert: „Die zweite Halbzeit war überragend. Wir waren kompakter, giftiger und haben gut über außen gespielt. Dass wir noch zurückgekommen sind, zeigt, was für eine Qualität wir haben“, lobte er. Was Ahmet Inal aber störte: Die positiven Attribute aus den zweiten 45 Minuten bekam er in den ersten nicht zu sehen.

Schon in der zweiten Minute verlängerte Wiemelhausens Henning Wartala einen langen Ball per Kopf auf Dennis Gumpert, der zum 1:0 einschoss. Zwar glich Hassels aufgerückter Außenverteidiger Onour Kara Ali zunächst aus (29.), doch defensiv gingen die Gastgeber weiter schlampig zu Werke. Erst vollendete Henning Wartala einen Doppelpass zum 2:1 (37.). Dann brachte YEG-Kapitän Alper Özgen einen Bochumer im Strafraum zu Fall, Xhino Kadiu verwandelte – 3:1 (45.).

Polat Keser verhindert frühes 1:4

Torwart Polat Keser verhinderte mit einer starken Fußabwehr das vierte Gegentor. So blieb YEG Hassel gegen Wiemelhausen in der Westfalenliga noch im Spiel. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Fast wäre kurz vor der Pause sogar das 4:1 gefallen, doch Hassels Torwart Polat Keser verhinderte den frühen K.O. mit einer starken Fußabwehr. Entsprechend unzufrieden war Ahmet Inal mit Hälfte eins: „Wir analysieren vorher den Gegner und sprechen dessen Stärken an, kriegen aber trotzdem genauso die Tore. Die drei Gegentreffer haben wir viel zu einfach kassiert.“

Immerhin stellte Tayfun Cakiroglu schon sechs Minuten nach der Pause im Anschluss an eine Ecke den 2:3-Anschluss her. Wiemelhausen igelte sich nun mehr und mehr hinten ein und verstärkte das Abwehrbollwerk nach der Gelb-Roten-Karte gegen Henning Wartala (83.) nochmals. Trotzdem kam YEG zu Chancen, traf zweimal die Latte und einmal den Pfosten. So dauerte es bis in die 93. Minute, als Semih Esen nach einer Flanke das umjubelte 3:3 gelang . „Wie die Jungs zurückgekommen sind, war super“, sagte Ahmet Inal. „Diese Aggressivität müssen wir wir über 90 Minuten zeigen.“

Tore: 0:1 Dennis Gumpert (2.), 1:1 Onour Kara Ali (29.). 1:2 Henning Wartala (37.), 1:3 Xhino Kadiu (45.), 2:3 Tayfun Cakiroglu (51.), 3:3 Semih Esen (90.+3).

YEG Hassel: Keser - Kodaman, Özgen, R. Demircan, Kara Ali, Cakiroglu, Yildiz, Gülgün, Esen, Özkaya, Can.