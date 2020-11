Gut zwei Wochen wird sich diese Zahl nun halten, wenn es um den FC Schalke 04 geht: die 23. Seit nunmehr 23 Bundesliga-Spielen haben die Profi-Fußballer der Königsblauen nicht mehr gewonnen, sie jagen den Rekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 – es waren 31 Partien – und steuern auf ihren ersten Jahrestag zu. Erinnern Sie sich? Am 17. Januar gab es dank der Tore von Suat Serdar und Michael Gregoritsch einen 2:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach – und obendrein auch noch eine überzeugende Leistung.

Es gibt in diesem Verein aber auch eine andere Serie, wenn auch eine vergleichsweise sehr kleine, die viele überhaupt nicht wahrnehmen. Die U-23-Mannschaft ist in der Regionalliga seit nunmehr sechs Spielen ungeschlagen. Das ließe sich zu den Bundesliga-Profis bei optimalem Verlauf frühestens wieder im Januar des nächsten Jahres schreiben.

Schalke-Trainer Torsten Fröhling wäre explodiert, wenn das Spiel 2:2 ausgegangen wäre

Okay: Diese U 23, die sich während dieser Serie zweimal das Ausgleichstor in der Nachspielzeit gefangen hat, macht Trainer Torsten Fröhling noch nicht rundum glücklich. Wahrscheinlich wäre der 54-Jährige sogar explodiert, wenn die Partie gegen Bonn nicht 2:1, sondern 2:2 ausgegangen wäre.

Aber Torsten Fröhling hat da ein Team, auch wenn der eine oder andere Spieler mal vergisst, lieber einfach und unauffällig als kompliziert zu spielen, das einen harmonischen Eindruck hinterlässt.

Dieser Haufen, der an einigen Stellen ideal verstärkt worden ist, um mit dem 20-jährigen Mannheimer Florian Flick an dieser Stelle nur ein Beispiel zu nennen, scheint zu funktionieren. Er scheint in der Lage zu sein, eine gute Regionalliga-Platzierung zu schaffen. Und vielleicht gelingt es Torsten Fröhling und seinem Team sogar, um beim eigentlichen Ziel der Schalker Knappenschmiede zu bleiben, den einen oder anderen so weiterzuentwickeln, dass dieser auch mal in der Bundesliga eine gute Figur abgeben könnte.

