Der Erler SV 08 siegt und siegt und siegt – auch in den Testspielen. Bei den beiden anderen Bezirksligisten, beim SC Hassel und bei Westfalia 04, gibt es derzeit noch mehr Schatten als Licht.





Adler Osterfeld – Erler SV 082:8

Obwohl seine Mannschaft auch im dritten Testspiel dieses Jahres die Tormaschine anwarf, war Trainer Hartmut Scholz vom Bezirksliga-Spitzenreiter Erler SV 08 nach dem 8:2 in Osterfeld nicht zufrieden. Zum einen störte ihn, dass die ebenfalls in der Bezirksliga spielenden Gastgeber bei weitem nicht so stark wie erwartet waren. Und zum anderen ärgerte er sich über die zwei Gegentreffer, die sein Team kassierte.

„Das ist nicht meine Art, Fußball zu spielen“, wetterte er. „Wir standen in der Defensive nicht gestaffelt genug und haben haarsträubende Fehler gemacht, die in der 41. und 73. Minute zu unnötigen Gegentoren geführt haben.“ Erfolgreichster Torschütze in Reihen des ESV 08 war Akin Yildiz, der dreimal traf (24., 27. und 90.). Auf dem Kunstrasen in Oberhausen netzten außerdem Kaan Gülmez (14.), zweimal Bünyamin Karagülmez (48., 57.), Christoph Reckort (65.) und Marvin Scholz (85.) für den Gast aus Erle ein.





SC Hassel – Adler Union Frintrop3:4

Der SC Hassel bleibt sich in den Testspielen treu. Auch beim dritten Auftritt dieses Jahres ging es torreich zu - mit dem wieder einmal um einen Treffer schlechteren Ende für die Grün-Weißen. „Vorne passt es, aber in der Defensive gibt es noch einiges zu tun. Das Verteidigen in der Gruppe gelingt uns noch nicht“, kommentierte Trainer Tim Kochanetzki nach dem 3:4 des Bezirksliga-Neunten gegen die DJK Adler Union Frintrop. Er fügte frustriert hinzu: „Wenn man drei Treffer erzielt, sollte das eigentlich zum Sieg reichen.“ Der ebenfalls in der Bezirksliga kickende Gast aus Essen ging in der siebten, 29., 50. und 89. Minute viermal in Führung. Die Hasseler glichen durch Haris Imsirovic dreimal aus (10., 45., 68.).





FC Castrop-R. – Westfalia 044:0

Bezirksligist Westfalia 04 war beim Tabellenführer der Kreisliga A physisch anwesend. „Aber mehr auch nicht“, meinte Trainer Niklas Zacharias nach der 0:4-Klatsche seines Teams. „Die Castrop-Rauxeler haben eine entwicklungsfähige Mannschaft, aber wenn wir es geschafft hätten, nur annähernd unser Leistungsvermögen abzurufen, wäre das Spiel nicht so ausgegangen.“ Die Gegentore fielen in der achten, 20., 65. und 81. Minute. Torhüter Jannik Lobe verhinderte in der zweiten Hälfte mit einigen Paraden eine höhere Niederlage.