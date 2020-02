Die Frage in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A lautet: Wann erzielt der Spitzenreiter Spvgg Erle 19 seinen 100. Treffer in dieser Saison? Aktuell haben sie 85 auf dem Konto, wozu vor allem Christopher Rausch (18) und Martin Masnitza (14) maßgeblich beigetragen haben. An diesem Sonntag wird es im Auswärtsspiel beim FC Horst 59 wohl noch nichts mit dem Jubiläumstor, obwohl das Hinspiel mit 8:0 für die Erler Veilchen ausging. Die 59er scheinen gefestigter zu sein als noch vor einem halben Jahr.

Die Eintracht, das andere Erler Team in dieser Staffel, dürfte es einfacher haben. Das Team von Trainer Jürgen Siska empfängt das Schlusslicht Westfalia Buer. Die Lohmühle-Kicker sind seit Ende September sieglos und versuchen jetzt, mit dem neuen Trainer Oliver Komander das Ruder herumzureißen.

Neben der Westfalia sind mit der SSV Buer II und YEG Hassel II zwei weitere Mannschaften aus dem Stadtnorden im Abstiegskampf verstrickt. Sie stehen sich zum März-Auftakt im direkten Duell gegenüber. Auch der BV Horst-Süd, der das alte Jahr mit drei Niederlagen in Folge beendete, ist noch nicht aller Sorgen ledig. Das Team von Spielertrainer Ibrahim Basatli hat zu Hause gegen Preußen Gladbeck eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Außerdem spielen: SC Schaffrath gegen VfB Kirchhellen II, Beckhausen 05 beim VfL Grafenwald sowie Gençlerbirliği Resse gegen Adler Ellinghorst.

Siska: „Noch nichts erreicht“

Die drei Mannschaften, die für den Titelgewinn in der Fußball-Kreisliga A2 in Betracht kommen, beginnen den März mit Auswärtsspielen. Sie haben lösbare Aufgaben vor der Brust. Am unangenehmsten könnte es für Hessler 06 werden. Der Spitzenreiter muss beim Tabellenzehnten ETuS Bismarck antreten. „Wir haben in dieser Saison noch nichts erreicht“, mahnt Trainer Holger Siska.

Der Tabellenzweite SSV/FCA Rotthausen ist ebenfalls bei Eisenbahnern zu Gast, und zwar beim ETuS Gelsenkirchen an der Dessauerstraße. Sollte eigentlich eine klare Sache werden. Das Hinspiel ging 7:1 für den SSV/FCA aus. DJK Blau-Weiss, der Tabellendritte, steht vor dem Gang zur abstiegsbedrohten Spvgg. Middelich-Resse, die sich in der Winterpause gut verstärkt hat.

In der vergangenen Saison war es noch das Duell zwischen dem Vizemeister und dem Meister. Diesmal ist die Partie zwischen Adler Feldmark und der SG Eintracht 07/12 nur das Kräftemessen zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Aber immerhin: Mit dem Abstiegskampf dürften beide Mannschaften trotz eines schwachen Saisonstarts nichts mehr zu tun bekommen.

Im unteren Tabellenbereich sticht stattdessen das Duell zwischen den Nachbarn Arminia Ückendorf und SV Union Neustadt heraus. Außerdem spielen: DJK TuS Rotthausen gegen VfL Resse 08 und Firtinaspor gegen Westfalia 04 II. Preußen Sutum ist spielfrei.