Erler SV 08 und Fußballkreis trauern um Ernst Kastner

Gelsenkirchen. Für Verein und Fußballkreis war Ernst Kastner über 50 Jahre lang ehrenamtlich tätig. Nun ist er im Alter von 79 Jahren verstorben.

Fußball-Landesligist Erler SV 08 und der Fußballkreis 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen) trauern um Ernst Kastner. Der Ehrenrats-Vorsitzende der Null-Achter und Ehrenamts-Beauftragte des Kreises verstarb am Montag im Alter von 79 Jahren. Bis zuletzt setzte sich Kastner, der selbst 51 Jahre lang ehrenamtlich im Erler Vorstand tätig war, unermüdlich dafür ein, das Engagement anderer Ehrenamtler zu honorieren. In seiner Funktion als Kreisehrenamtsbeauftragter übergab er etwa jährlich den Ehrenamtspreis, zuletzt im Februar an Andrea Weichert von der SSV Buer.

Zum Erler SV kam Kastner 1970 über den langjährigen Vereinschef Karl Sewtz, der den gelernten Schlosser bei seiner Arbeit auf der Zeche Graf Bismarck ansprach. Anschließend übernahm Kastner verschiedene Vorstandspositionen vom Kassierer bis zum Vorsitzenden. Parallel zu seinem Ehrenamt in Erle engagierte sich Kastner ab 1979 auch beim Fußballkreis, zunächst als Beisitzer der Kreisspruchkammer, später dann als Ehrenamtsbeauftragter. Für seinen Einsatz verlieh ihm der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen die Verdienstnadeln in Silber und Gold, sowie die Ehrennadel in Silber.

Verein und Fußballkreis drücken Anteilnahme aus

„Ernst war immer mit dem Herzen dabei und ein Vorbild für ehrenamtliches Engagement, sei es für den Verein, sei es für den Fußballkreis oder bei seinem Eintreten für die Belange der Menschen vor Ort“, schreibt der ESV auf seiner Facebookseite. „Wir werden ihn vermissen als immer für seine Sache - den Erler SV -streitbaren Kollegen in vielen Vorstandssitzungen.“

Auch der Fußballkreis drückt auf seiner Internetseite seine Anteilnahme aus: „In den vielen Jahrzehnten seiner ehrenamtlichen Tätigkeit ist Ernst Kastner stets voller Leidenschaft und Akribie an seine Arbeit gegangen. Er prägte maßgeblich die Ehrungskultur im Kreis und war für seine engagierte, überzeugende Arbeit bekannt und beliebt. Ein fürsorglicher, wachsamer Freund hat uns verlassen. Wir verneigen uns in Dankbarkeit und Ehrerbietung vor einem großartigen Menschen.“

