Erler SV 08 kann es doch noch: 2:0 gegen SuS Kaiserau

Der Erler SV 08 hat in der Fußball-Landesliga nach drei Niederlagen wieder die Kurve gekriegt. Die Forsthaus-Buben besiegten SuS Kaiserau mit 2:0 und vergrößerten damit den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte.

„Es war ein Sieg des Willens“, stellte ESV-Trainer Hartmut Scholz zufrieden fest. „Dieser Erfolg war wichtig für den Kopf und für das Selbstvertrauen. Die Mannschaft hat gesehen, dass sie es noch kann.“

Erler SV überzeugt mit einer Willensleistung

Alles das, was Hartmut Scholz zuletzt angeprangert hatte, verkehrten seine Spieler diesmal ins Gegenteil. Sie gingen aggressiv zu Werke, und sie blieben bis zum Schluss gallig.

Das einzige Manko in der Partie gegen Kaiserau: Das Verwerten der Torchancen . Die Erler lagen zur Pause durch Jan Gendreizigs Treffer nach herrlichem Zuspiel von Robin Hermans mit 1:0 vorne, aber sie hätten angesichts ihrer Überlegenheit höher führen müssen.

Lukas Borutta machte mit seinem Treffer zum 2:0 alles klar. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Das hätte sich in der zweiten Hälfte, in der die Kaiserauer offensiver ausgerichtet waren, beinahe gerächt. Erst nach dem 2:0 durch Lukas Borutta, vorbereitet über die linke Seite, durften sich die Erler einigermaßen sicher sein, die kleine Niederlagenserie beendet zu haben. Nach dem dritten Heimsieg dieser Saison blickt man am Forsthaus wieder zuversichtlicher in die Zukunft.

„Wenn die Mannschaft das abruft, was sie kann, ist mir nicht bange“, sagt Hartmut Scholz. „Dann wird sie den Klassenerhalt schaffen. Aber ihr muss bewusst sein, dass sie von Woche zu Woche nicht weniger als 100 Prozent geben muss.“

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 Jan Gendreizig (23.), 2:0 Lukas Borutta (83.).

Erler SV 08: Oumeirat, M. Auth (79. Krüger), Gülmez (74. Jung), Hermans (46. Reydt), Karagülmez, Voßschmidt, Borutta, J. Heidbreder, Cichos (88. Bakir), Van, Gendreizig.