Not macht erfinderisch. Die Läufer der Erler Sportgemeinschaft sind in Zeiten der Corona-Pandemie weitgehend auf sich alleine gestellt, teilen ihre erreichten Strecken-Resultate aber via Whatsapp oder verstärkt in der geschlossenen Facebook-Gruppe mit ihren Lauffreunden.

Iris Gorczyka, stellvertretende Lauftreffleiterin der Erler, stellt fest: „Eigentlich wäre vor ein paar Tagen eine Laufveranstaltung in Holland gewesen, die aber ausfallen musste. Einige Leute sind dann eben ihren eigenen Halbmarathon gelaufen. Der eine hat 2:05 Stunden gebraucht, der andere 2:10 Stunden. Die Ergebnisse wurden auf Facebook hochgeladen. Ein Läufer hat zu seiner Zeit noch einen kleinen Text verfasst. So bleiben alle anderen aus unserer Gruppe zumindest über die sozialen Netzwerke in Kontakt und informiert.“

Iris Gorczyca hofft, dass es im August wieder mit „normalen“ Bedingungen weitergeht, Foto: Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Das normale Sportler-Leben hat sich durch die Corona-Krise weltweit verändert. Hallen und Sportplätze sind geschlossen, um die Ansteckungsgefahr untereinander einzudämmen. Die Erler genießen den Vorteil, dass sie ihre Laufeinheiten im Wald nach wie vor durchziehen können. „Bevor die Beschränkungen kamen, haben sich unsere Läuferinnen und Läufer noch bei uns an der Anlage als Gruppe getroffen und sind dann in den verschiedenen Leistungsbereichen mit zehn Leuten gestartet. Das geht jetzt nicht mehr“, bilanziert Iris Gorczyka.

Sie weiß, dass es ziemlicher Anstrengungen bedarf, alle Schäfchen nach dem Ende der Beschränkungen wieder zusammenzuholen. „Wir haben das in den vergangenen Jahren nach Stürmen schon erlebt, dass unsere Läufer für sich andere Strecken entdeckt hatten und erst mit Verzögerung wieder bei uns in den Gruppen trainiert haben. Das hat teilweise ein halbes Jahr gedauert, bis wir wieder in einen normalen Rhythmus gelangt sind. Das wird diesmal wohl ähnlich sein.“

Ursprünglich hatte Gorczyka mit ihren Vereinskollegen für den 30. März einen Infoabend und für den Folgetag Lauf- sowie Walking-Einsteigerkurse geplant. Beide Termine mussten wegen des Coronavirus abgesagt werden. „Wann wir einen neuen Anlauf nehmen, können wir jetzt noch gar nicht planen. Wir hoffen, Ende August einen Run-Up mit Laufschuhtest durchführen zu können. Wenn das konkret wird, schreiben wir unsere Laufmitglieder an.“ Dann kommen die Schäfchen wieder zusammen…