Erle-B-Jugend steigt auf - Hesslers A-Jugend bleibt A-Ligist

Lennox Szyszka (vorn li.) traf zur 1:0-Führung im Spiel des SV Hessler 06 in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga der A-Jugend beim TuS Stockum. Das Gästeteam aus Gelsenkirchen unterlag am Ende aber mit 2:6.

Gelsenkirchen. Die B-Jugend des Erler SV 08 steigt nach dem 8:0 in Habinghorst in die Bezirksliga auf. A-Jugend von Hessler 06 unterliegt in Stockum.

Die B-Junioren des Erler SV 08 haben als einzige Gelsenkirchener Nachwuchsfußball-Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Nach den D-Junioren von Eintracht Erle verpassten auch die A-Junioren des SV Hessler 06 den Sprung nach oben.

A-Junioren: TuS Stockum – SV Hessler 06 6:2. Es hat nicht gereicht für die Heßleraner. Sie verloren das Duell beim Aufstiegsrivalen in Stockum mit 2:6 und bleiben deshalb in der Kreisliga A. Die Gäste hatten zwar den besseren Start, sie gingen durch einen von Lennox Szyszka verwandelten Foulelfmeter in Führung, aber nach dem 1:1 zur Halbzeit konnten sie nicht mehr viel zusetzen. Simon Thoms traf mit einem Kopfball den Pfosten (47.) und Benjamin Yesilkaya verkürzte zum zwischenzeitlichen 2:3 aus 06-Sicht – das war’s. Zum Matchwinner der Stockumer wurde Julian Zöllner, der vier der sechs Treffer für seine Mannschaft erzielte.

Tore: 0:1 Lennox Szyszka (26., Foulelfmeter), 1:1 (45.), 2:1 (54., Foulelfmeter), 3:1 (57.), 3:2 Benjamin Yesilkaya (78.), 4:2 (83.), 5:2 (88.), 6:2 (90.).

B-Junioren: VfB Habinghorst – Erler SV 08 0:8. Die Erler ließen bei ihrem 8:0-Sieg in Habinghorst von der ersten Minute keinen Zweifel daran, dass sie den Matchball verwandeln wollten. Und das taten sie dann auch. Nach den ersten drei Treffern des insgesamt viermal erfolgreichen Mo Traore war der Weg in die Bezirksliga geebnet, zumal auch das Parallelspiel in Hamm-Hessen ganz im Sinne der Erler lief.

Nach der Pause spulten die Gäste ihr Pensum gekonnt und unspektakulär herunter. Die Habinghorster gaben irgendwann auf, sie waren mit dem Ergebnis am Ende noch gut bedient.

08-Trainer Rafael Kus freute sich über den Aufstieg seiner Mannschaft in die B-Jugend-Bezirksliga, er merkte nach der Partie aber auch kritisch an: „Wir haben wieder nicht so flüssig wie gewöhnlich gespielt und zahlreiche Torchancen vergeben.“

Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:7 Mo Traore (18., 25., 34, 76.), 0:4 Stanislav Medved (39.), 0:5 Noah Przybysz (59.), 0:6 Ezath Nayhib (70.), 0:8 Lenn Burger (79.).

D-Junioren: TSV Fichte Hagen – Eintracht Erle 2:1. Eintracht Erle blieb auch am letzten Spieltag sieglos und beendete die Aufstiegsrunde in ihrer Gruppe auf dem letzten Tabellenplatz. Die beiden Gegentreffer, die in der bedeutungslosen Partie beim TSV Fichte Hagen zur 1:2-Niederlage führten, fielen bereits in den ersten neun Minuten.

„In der Anfangsphase hatten wir keinen Zugriff auf das Spiel. Die Jungs waren nicht wach“, bemerkte Erles Co-Trainer Marco Kroll. Seine Ansprache in der Halbzeitpause fruchtete. Nach der Pause gaben die Gäste den Ton an, aber es reichte nur noch zum Anschlusstor durch Vincent Karkowski.

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (9.), 2:1 Vincent Karkowski (37.).

