Stehengelassen: Marc-Andre Schüßler beim Fußballspiel der Bezirksliga der SpVgg. Erle 19, graue Trikots, gegen Vestia Disteln, rot, am Sonntag, 10. Oktober 2021, in Gelsenkirchen.

Fußball Bezirksliga Erle 19 unterliegt Disteln zu Hause: So wird es schwierig

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Bezirksligist macht einfach zu viele Fehler und geht wieder als Verlierer vom Feld. Am Ende drückte Erle auf den Ausgleich.

Im Vergleich zur 1:5-Niederlage eine Woche zuvor bei der SG Suderwich steigerte sich die Spvgg Erle 19. Dennoch kassiert sie in der Fußball-Bezirksliga mit dem 2:3 gegen Vestia Disteln die zweite Heimniederlage in dieser Saison. „Bitter, aber verdient“, meinte Erles Trainer Rainer Sowa. „Es war mehr drin, aber in dieser Spielklasse wird jeder Fehler bestraft.“

Und Fehler haben die Lila-Weißen an diesem Sonntag genug gemacht. Im Grunde hätte man jedes der drei Gegentore verhindern können, vor allem das zweite, das auf die Kappe von Torhüter Benjamin Baschek ging. „Wenn man den Gegner so einlädt, dann ist es schwierig, in der Bezirksliga zu gewinnen“, stellte Rainer Sowa treffend fest.

Erle 19 macht zu viele Fehler und läuft dem Rückstand hinterher

Nach dem unglücklichen 1:2 zur Pause legten die Erler eine richtig gute zweite Halbzeit hin. Sie verdauten auch das 1:3, verkürzten durch Martin Masnitza auf 2:3. In der letzten halben Stunde war alles möglich. Aber zum Ausgleich reichte es für die 19er nicht mehr. Sie mussten sich, obwohl sie besser als zuletzt waren, erneut geschlagen geben. (mik)

So haben Sie gespielt:

Tore: 0:1 (15.) 1:1 Francesco Schmidt (25.), 1:2 (43.), 1:3 (54.), 2:3 Martin Masnitza (60.)Spvgg Erle 19: Baschek, Wolffer, Schüßler (46. Mecklenbräuker), Reimann (56. Wogersien), Masnitza Pehl, Kiankaulua (84. Pluta), Sowa, Schmidt, Schmitz (62. Fobo), Wiegand.

