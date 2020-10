Erle 08: Fast das komplette Team muss in Quarantäne

Das Coronavirus ist in Gelsenkirchen jetzt auch in der Fußball-Landesliga angekommen. Die für kommenden Sonntag vorgesehene Begegnung des Erler SV 08 bei SW Wattenscheid 08 wurde abgesagt, weil ein Spieler der Grün-Weißen positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Erle 08: Nur Ferhat Sahin nicht von Quarantäne betroffen

Der infizierte Spieler war zuletzt am 6. Oktober beim Training. Einen Tag später hat er Trainer Hartmut Scholz darüber informiert, dass es an der Schule, an der seine Freundin als Lehrerin arbeitet, einige Corona-Fälle geben würde. Er wurde daraufhin sofort aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen – nicht nur er, sondern auch ein Mitspieler, mit dem er zusammen eine Fahrgemeinschaft bildet.

Hartmut Scholz,Trainer Erle 08, ist mit seiner Mannschaft zu einer Zwangspause verurteilt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Am vergangenen Samstag erhielt der Spieler das Ergebnis, dass sein Test positiv ausgefallen sei. Es gehe ihm gut, er zeige keinerlei Symptome, teilte der ESV 08 mit. Alle Erler, die am 6. Oktober beim Training waren und in Gelsenkirchen wohnen, mussten sich auf Anordnung des städtischen Referats Gesundheit in häusliche Quarantäne begeben, nicht nur die Spieler, sondern auch Trainer Hartmut Scholz und das gesamte Betreuer-Team. „Wir werden nicht auf Covid-19 getestet, solange wir keine Symptome haben“, teilte der 08-Coach mit.

Die Quarantäne dauert bis kommenden Dienstag. Einzige Ausnahme: Ferhat Sahin. Er wohnt in Herne und muss nicht in Quarantäne.