Schalke. Die Zweitmannschaft der Schalker scheidet in der Vorrunde fast aus, gewinnt aber am Finaltag alle sechs Spiele. 3:2 im Endspiel gegen YEG Hassel.

Endlich gute Nachrichten von Teutonia Schalke

Eigentlich hätte Teutonia Schalke bei der Endrunde des Sparkassen-Hallenmasters der Zweitmannschaften gar nicht mitspielen können. Erst nach der Disqualifikation des SSV/FCA Rotthausen II in der Vorrunde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs rutschten die Schalker Zweitvertretung in die Endrunde. Was sie dann aber im der Sporthalle Schürenkamp ablieferte, war grandios. Sie gewann alle sechs Partien und durfte bei der Siegerehrung verdient den Pokal in die Höhe recken.

Teutonias Zweite startete in die Endrunde mit zwei klaren Siegen gegen Titelverteidiger SV Horst 08 II (5:2) und ETuS Bismarck II (7:0). Es folgten noch zwei weitere Erfolge gegen Viktoria Resse II (3:2) und Westfalia 04 II (2:0) zum Gruppensieg. Im Halbfinale musste dann die SSV Buer II dran glauben. 6:2 hieß es nach 15 Minuten für das Team von der Glückauf-Kampfbahn, nachdem es nach halber Spielzeit noch 2:2 gestanden hatte. Erst Teutonias treffsicherste Schütze an diesem Tag, Joel Sommerfeld, brachte vier Minuten vor dem Ende mit seinem zehnten Tor sein Team auf die Siegerstraße.

Im Finale trafen die Schalker dann auf YEG Hassel II. Joel Sommerfeld brachte mit seinem elften Turniertreffer die Schalker in Führung. Doch mit einem kuriosen Treffer kam YEG zum Ausgleich. Teutonias Eugen Orlow wollte den Ball zu seinem Torwart schieben, doch erwischte Christoph Haas auf dem falschen Fuß, der Ball trudelte ins Tor. Gut sechs Minuten vor dem Ende markierte Philipp Orlow das 2:1 für Teutonia, Ugur Sensoy erhöhte drei Minuten später auf 3:1. Hassels Murat Ciftci konnte eine Minute vor Schluss nur noch auf 2:3 verkürzen. Ausgerechnet der beste Torschütze des Turniers, Hassels Said Salame mit 13 Treffern, kam im Finale nicht in aussichtsreiche Position und ging leer aus.

Teutonias Trainer Mark Miller war nach dem Titelgewinn natürlich überglücklich und sagte: „In der Vorrunde kamen wir nach zwei Niederlagen ja nur weiter, weil Rotthausen geschummelt hatte. Danach haben wir aber alle Spiele gewonnen. Man hat heute unseren sehr guten Teamgeist gesehen. Das war ein überragender Tag. Endlich gute Nachrichten für Teutonia.“

Auszeichnungen für Christoph Haas, Serdar Ulu und Said Salame

Sein Gegenüber im Endspiel, Hakan Durdu, war wie seine Hasseler Spieler geknickt. „Am Anfang wollten wir Spaß haben. Dann haben wir aber alles gewonnen. Wenn man das wichtigste Spiel verliert, ist man enttäuscht“, sagte der YEG-Trainer. Immerhin blieben den Hasselern zwei individuelle Auszeichnungen: Said Salame als bester Torschütze und Serdar Ulu als bester Spieler. Als bester Torhüter des Turniers wurde Christoph Haas von Teutonia Schalke ausgezeichnet.

Das Lüttinghof-Team wurde am Finaltag ebenfalls Gruppensieger nach Erfolgen gegen die SSV Buer II (5:3), Erle 08 II (2:1), Resse 08 II (6:1) und Blau-Weiß GE II (7:2), setzte sich im Halbfinale gegen Horst 08 aber erst nach Neunmeterschießen durch. Dabei führten die Hasseler schon mit 3:0 und 4:2, kassierten jedoch eine Minute vor Schluss den 4:4-Ausgleich. In den letzten Sekunden hätten die Horster sogar beinahe noch den Siegtreffer erzielt. Im Neunmeterschießen behielten dann die Hasseler die Nerven, trafen dreimal vom Punkt, während Horst den Ball nur einmal im Tor versenkte – 7:5 für YEG Hassel II.

Dass Titelverteidiger Horst 08 II überhaupt ins Halbfinale kam, glich schon fast einem Wunder. Vor dem letzten Spiel der Gruppe „Automobile Basdorf“ gegen das punktlose Team von ETuS Bismarck II hatten sie gerade mal drei Punkte auf dem Konto, zudem eine Tordifferenz von minus zwei. Viktoria Resse sah sich mit sechs Punkten und 16:11 Toren schon als sicherer Zweiter im Halbfinale. Die Horster musste also mit acht Toren Unterschied gewinnen. Und sie taten alles dafür. Nach der Hälfte der Spielzeit stand es 5:0. Sie holten die Bälle aus dem Tornetz und feuerten sich immer wieder an. Und eine Minute vor dem Ende gelang ihnen tatsächlich der Treffer zum 8:0. Dabei blieb es – Horst 08 II war weiter, Viktoria Resse II raus.

Der Jubel war beim Schollbruch-Team groß. „Ich habe bei Instagram von der Tribüne aus live gefilmt. Und man sagte mir nach jedem Tor, mach weiter“, sagte der Horster Betreuer Christian Greve. „Das Halbfinale war auch eine geile Aufholjagd. Im ersten Spiel waren wir dagegen noch nicht wach. Ärgerlich, dass wir es nicht über alle Spiele so gut gemacht haben.“

Die Zweitvertretung der SSV Buer dagegen kam sicher ins Halbfinale, auch wenn im letzten Spiel der Gruppe „Privatbrauerei Stauder“ noch mindestens ein Punkt geholt werden musste. Schließlich gewannen die Bueraner mit 4:1 gegen die DJK Blau-Weiß II. Im Halbfinale gegen Teutonia waren die Bueraner bis zum 2:2 ebenbürtig. Am Ende gingen aber die Köpfe runter. „Das ging ganz schön an die Substanz. Aber mit dem Erreichen des Halbfinales bin ich sehr zufrieden. Schließlich haben wir eine sehr schlechte Vorrunde gespielt“, sagte der Bueraner Trainer René Dijkstra. Seine Mannschaft kam nur als ein bester Gruppendritter in die Endrunde des Hallenmasters.