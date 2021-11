Gelsenkirchen. Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge begrüßt die EM-Delegation und rund 100 weitere Gäste zum Austausch im Musiktheater im Revier.

Noch steht nicht fest, welche Spiele in Gelsenkirchen bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in der Veltins-Arena ausgetragen werden. Doch die Vorbereitungen auf dieses Turnier sind längst angelaufen. In dieser Woche hat eine Delegation der Euro 2024 Gelsenkirchen besucht, um sich in verschiedenen Workshops und Besichtigungen vor Ort persönlich ein Bild vom Spielort zu machen.

Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge begrüßte die Delegation und rund 100 weitere Gäste zum Austausch im Musiktheater im Revier (MiR). „Wie bei jeder Mannschaftsleistung gilt: Jeder Handgriff ist wichtig, sehr viele Räder müssen ineinandergreifen, bei allen Themen, von Sicherheit über Mobilität zur Kommunikation – und darum ist es gut, dass wir heute Abend zusammenkommen, um unsere Zusammenarbeit zu festigen und zu intensivieren“, wird Karin Welge auf dfb.de zitiert. Dass auch der FC Schalke 04 seinen Beitrag leisten werde, versprach Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel.

Philipp Lahm: „Stadion ist top, Fans sind absolut fußballbegeistert“

Zu Gast waren auch die ehemaligen Nationalspielerinnen und -spieler Célia Šašić und Philipp Lahm als Gesichter der Euro 2024 sowie Steffi Jones und Gerald Asamoah, die es zusammen auf fast 400 Länderspiele für Deutschland bringen.

Der künftige Turnierdirektor Philipp Lahm kannte von Gelsenkirchen bislang nur das Stadion und zeigte sich bei einer Stadtrundfahrt vom Strukturwandel im Ruhrgebiet beeindruckt. Mit Blick auf die EM sagte der 37-Jährige: „In Gelsenkirchen passt die Infrastruktur, das Stadion ist top, und die Fans sind absolut fußballbegeistert.“

Kathrin Albrecht: „Die Stadt wird auf Herz und Nieren geprüft“

Der Abend im MiR war geprägt von einer großen Vorfreude auf die EM. Doch bis zum ersten Anpfiff bleibt noch einiges zu tun. Der Besuch der Delegation sei erst der Auftakt gewesen, sagte die Leiterin des städtischen EM-Büros, Kathrin Albrecht: „Die Stadt wird auf Herz und Nieren geprüft. Dazu zählt nicht nur das Stadion, sondern auch die gesamte Infrastruktur wie etwa bei den Themen Verkehr und Sicherheit.“

Als Leiterin des EM-Büros koordiniert Kathrin Albrecht die Arbeit von rund 80 Beteiligten. Neben städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus zählen dazu zum Beispiel die Polizei, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Straßen.NRW und selbstverständlich auch der FC Schalke 04. (AHa/dfb.de)

