Eintracht Erle verpasst den Sprung an die Spitze verpasst

Bottrop. Eintracht Erle hat in der Fußball-Kreisliga A1 den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Sie verloren beim VfB Kirchhellen II deutlich mit 1:4.

Eintracht Erle hat in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Erler verloren ihr Nachholspiel beim VfB Kirchhellen II deutlich mit 1:4. „Und das auch verdient“, wie Trainer Jürgen Siska nach der ersten Saisonniederlage bescheinigte. „Die Kirchhellener haben taktisch diszipliniert gespielt und uns ausgekontert. Gegen diese Mannschaft werden sich noch andere die Zähne ausbeißen.“

Eintrachts Torhüter Tim Middrup musste in der 3., 30., 40. und nach einem von Samuel Gehrmann verursachten Foulelfmeter in der 59. Minute viermal hinter sich greifen. „Knackpunkt war das Tor zum 2:1, das aus klarer Abseitsposition fiel“, meinte Jürgen Siska. Für sein Team traf Nico Kytzia zum zwischenzeitlichen 1:1 (16.). „Für uns“, so führt Eintrachts Coach aus, „heißt es jetzt: Mund abputzen und am Sonntag im Spiel bei SSV Buer II eine Reaktion zeigen.“