Eintracht Erle patzt auch gegen SSV Buer II

Zwei Niederlagen innerhalb von vier Tagen haben Eintracht Erle in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A ins Tabellenmittelfeld zurückgeworfen. SSV Buer II und Beckhausen 05 bleiben nach wie vor unbesiegt und somit auch im Rennen um die vorderen Plätze.

SSV Buer II – Eintracht Erle 2:0. „Meine Mannschaft hat ein Riesenspiel gemacht“, meinte Eintrachts Trainer Jürgen Siska nach dem 0:2 in Buer. Verkehrte Welt? Ja, zumindest insofern, dass das Ergebnis nicht dem Spielverlauf entsprach. „Wir haben“, so fügte Jürgen Siska hinzu, „auf ein Tor gespielt, aber das Wesentliche vergessen.“ Das sahen auch die Gastgeber so. „Wir haben sehr viel Glück gehabt“, bekannte Buers Trainer Tobias Hennemann.

Und sie hatten Tobias Strötzel einen Torhüter, der die Eintracht zur Verzweiflung trieb. Er vereitelte auch die besten der zahlreichen Erler Torchancen. In Sachen Effizienz konnten sich die Gäste einiges von der SSV Buer II abschauen. Besonders sehenswert war das zweite Tor durch einen Freistoß von Marcel Hussein in den Winkel. Danach brannte nichts mehr an, auch nicht nach der Gelb-Roten Karte für Emilio Zogaj sechs Minuten vor Schluss.

Tore: 1:0 Michail Konoris (29.), 2:0 Marcel Hussein (53.).

Westfalia Buer – YEG Hassel II 0:5. Trotz des klaren Sieges kam bei Hassels Spielertrainer Volkan Geldi keine Freude auf. „Mit der Leistung bin ich nicht zufrieden“, merkte er nach dem 5:0 beim Tabellenvorletzten an der Lohmühle kritisch an. „Wir haben zwar gewonnen, aber die Verwertung unserer zahlreichen Torchancen war nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass einige Spieler den Gegner unterschätzten. Diese Einstellung muss sich unbedingt ändern.“

Westfalias Spielertrainer Oliver Komander wollte mit seinem Team nicht zu hart ins Gericht gehen. „In der ersten Halbzeit haben wir gut verteidigt, obwohl drei Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen mussten“, merkte er an. „Nach der Pause haben wir leider die Ordnung verloren.“

Tore: 0:1 Baris Uysal (13.), 0:2, 0:3 Berkan Akyürek (49., 54.), 0:4 Tobias Spitzer (67., Eigentor), 0:5 Said Salame (87.).

SC Schaffrath – Preußen Sutum 0:0. Es war ein 0:0 der besseren Art, wie Schaffraths Trainer Andreas Pick meinte: „Es standen sich zwei richtig gute Mannschaften gegenüber. Ich fand, wir hatten mehr Spielanteile, mehr Zug zum Tor.“ Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Deshalb verbrachten beide Torhüter, der Schaffrather Sören Bork und Sutums Nicolai Langkau, einen recht ruhigen Nachmittag.

Trainer Nasreddine Bekali von Preußen Sutum sah sein Team leicht im Vorteil, er haderte aber vor allem mit dem Schiedsrichter, was auch Andreas Pick nachvollziehen konnte. „Er hat für Sutum sehr negativ gepfiffen“, merkte der SCS-Coach an.

Beckhausen 05 – VfB Kirchhellen II 5:0. Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 5:0 Murat Neziraj (19., 48., 51., 90.), 4:0 Justin Lüger (78.).

VfL Grafenwald – BV Horst-Süd 0:5. Tore: 0:1, 0:4 Tolga Öztürk (6. per Elfmeter, 86.), 0:2, 0:3, 0:5 Sandro Koch (35., 80., 90.).

Adler Ellinghorst – Gençlerbirliği Resse 3:0. Tore: 1:0 (16.), 2:0 (35.), 3:0 (65.).