Einst Schalke und Bochum: Ex-Profi sitzt jetzt in U-Haft

Gelsenkirchen/Hamburg. Der Vorwurf gegen den ehemaligen deutschen U-Nationalspieler: Der 34-Jährige soll in nicht geringen Mengen mit Rauschgift gehandelt haben.

Ein Gelsenkirchener Junge ist abgestürzt. Der inzwischen 34-Jährige, dessen Karriere einst in den Jugend-Abteilungen des FC Schalke 04 und des VfL Bochum begonnen hat, sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn liegt, berichtet das Hamburger Abendblatt, ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit nicht geringen Mengen Rauschgift vor.

Dabei soll es sich um Kokain, Haschisch und Marihuana im Wert von rund 2,7 Millionen Euro handeln. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg haben Polizisten in Gelsenkirchen den Mann am Mittwoch festgenommen. Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler und einstige Bundesliga-Profi des Hamburger SV ist der erste Prominente, den die Mitarbeiter der Soko „Hammer“ als möglichen Kriminellen enttarnt haben.

50 Kilogramm Kokain, 31 Kilogramm Haschisch und 227 Kilogramm Marihuana

„Die Spezialisten der bei der Abteilung gegen Organisierte Kriminalität angesiedelten Dienststelle werten die von niederländischen Sicherheitsbehörden geknackten EncroChat-Daten aus – und leiten Strafverfahren in Serie ein“, schreibt das Hamburger Abendblatt, das zur Funke-Mediengruppe gehört.

Weiter heißt es: „EncroChat war eine Art WhatsApp der Unterwelt. Ungeniert wurden auf dieser Plattform riesige Drogendeals und Waffengeschäfte eingefädelt und abgewickelt. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der ehemalige Fußball-Profi allein im April und Mai vergangenen Jahres 50 Kilogramm Kokain, 31 Kilogramm Haschisch und 227 Kilogramm Marihuana mit einem fünf Jahre jüngeren Komplizen verkauft haben. Es sollen mehrere Geschäfte gewesen sein, bei denen das Rauschgift in Hamburg versetzt wurde.“

29-jähriger Komplize ist ebenfalls festgenommen worden – in Hamburg

Während der Festnahme in Gelsenkirchen nahmen in Hamburg Fahnder der Wasserschutzpolizei einen mutmaßlichen Komplizen fest, der gerade einen Termin bei der Behörde am Bargkoppelweg in Rahlstedt wahrnahm. Auch gegen den 29-Jährigen liegt ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg vor.

Jetzt laufen laut Hamburger Abendblatt weitere Ermittlungen. Möglich scheint, dass noch weitere Drogengeschäfte des Duos ans Licht kommen. Die Soko „Hammer“ ermittelt seit Monaten in der hochkarätigen Hamburger Drogenszene. Die Erkenntnisse aus den geknackten Chatverläufen, die aus Holland via Bundeskriminalamt an das Hamburger LKA gingen, haben bereits zu deutlich mehr als 100 Verhaftungen in Hamburg geführt.