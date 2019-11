Eine Wertschätzung der anderen Art

Gelsenkirchen. Vor dem Schalker Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Freitag werden acht Helfer aus dem Fußballkreis in der Veltins-Arena ausgezeichnet.

Wenn an den Wochenenden die Fußballer auf dem Platz um Punkte kämpfen und die Aufmerksamkeit auf sich lenken, stehen viele Personen meist im Schatten. Doch hunderte Helferinnen und Helfer aus den Fußballvereinen kümmern sich auch unter der Woche ehrenamtlich um ihren Klub, ohne sie würde es keinen Amateurfußball geben.

Am Freitag, 29. November, wird einem Teil von ihnen nun eine Ehre zuteil. Stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen des Fußballkreises Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen werden in der Veltins-Arena vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin acht Personen für ihre Leistungen mit dem Ehrenamtspreis des Deutschen Fußball-Bundes 2019 ausgezeichnet.

Geehrt werden am Freitag Christoph Voßbeck (VfB Kirchhellen), Thomas Funke (SSV Buer), Werner Siebeck (Beckhausen 05), Milun Zujevic (ETuS Gelsenkirchen), Uwe Pawlowski (ETuS Bismarck), Ulrich Schulz (Westfalia 04), Klaus Sievers (VfL Grafenwald) und Andreas Sasse (Erler SV 08).

Ehrenamtspreis zum 23. Mal vergeben

Die Aktion Ehrenamt ist eine Initiative des DFB und seiner Landesverbände zur Förderung des Ehrenamtes in den Fußballvereinen. In allen Verbänden und Kreisen sind Ehrenamtsbeauftragte tätig, in diesem Fußballkreis ist es Ernst Kastner. Er ist als Ehrenamtsbeauftragter dafür zuständig, dass das Ehrenamt in den Vereinen gefördert wird. Der DFB-Ehrenamtspreis wird in diesem Jahr bereits zum 23. Mal vergeben.

„Vergessen wird in unserem Fußballkreis kein vom Verein vorgeschlagenes Mitglied. Dem Fußballkreis geht es darum, das Ehrenamt mit allen geeigneten und zur Verfügung stehenden Mitteln zu stärken und den Mitarbeitern in den Vereinen die soziale Anerkennung und Wertschätzung zu geben“, sagt Ernst Kastner. „Helden gibt es nicht nur auf dem Fußballplatz. Es sind die 1,7 Millionen im Ehrenamt. Sie zeichnen sich aus durch Engagement, Hingabe, Respekt, Energie, Nachsicht, Aufopferung, Mut und Talent, um nur einige Attribute zu nennen.“

Vest-Sport DFB-Aktion Ehrenamt Neben der Ehrung auf Kreisebene meldet jeder Kreis des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen einen Teilnehmer für die Ehrung auf Verbandsebene, der zu einem Dankeschön-Wochenende mit allen Preisträgern aus den 29 FLVW-Kreisen eingeladen wird. Der FLVW meldet von den 29 Kreissiegern neun Vertreter an den Deutschen Fußball-Bund weiter. Diese werden dann für ein Jahr in den „Club 100“ eingeladen. In diesem Jahr ist aber kein Vertreter des Fußballkreises 12 dabei.

Im Fußball in Deutschland sind an fast jedem Wochenende nicht nur die Spiele der Bundesligen zu sehen, sondern über 80.000 Partien. Kastner: „Ohne sie, die Ehrenamtler, geht im Fußball nichts. Ohne die Mitarbeiter als Vorstandsmitglieder, Übungsleiter, Betreuer, Zeugwarte, Schiedsrichter, diejenigen, die den Platz kreiden und sonstige vielen fleißigen Hände würde der Ball weder bei der Jugend noch bei den Senioren rollen.“

Ernst Kastner sagt aber noch weiter: „In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es leider nicht mehr selbstverständlich, sich selbstlos und unentgeltlich in Vereinen und Institutionen einzubringen, wie es früher der Fall war. Vielmehr suchen die heutigen Menschen nach einem angemessenen Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Natürlich geht es hier nicht um Geld und persönliche Vorteile. Die Währung, die bezahlt werden kann und muss, heißt Dankbarkeit und Selbstverwirklichung im Verein.“