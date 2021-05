Eine Schmach kann Schalke noch verhindern

Gelsenkirchen. Bisher ist der SC Freiburg der schlechteste Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Noch könnte Schalke vorbeiziehen.

„Wir wissen, dass wir gegen Hertha ein anderes Gesicht zeigen müssen“, sagt Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis vor dem Nachholspiel an diesem Mittwoch (18 Uhr/ Sky) gegen die Berliner. Ein anderes Gesicht – nur wie?

Warum Hoppe mehr Sinn macht als Paciencia

Zwei Corona-Fälle, viele Verletzte und mit Mark Uth (5. Gelbe Karte) ein weiterer Gesperrter: Viel ändern dürfte sich bei der Aufstellung gegenüber der Partie in Hoffenheim nicht. Uth könnte im Sturm durch Matthew Hoppe ersetzt werden, dem Grammozis ja schon zuletzt einen längeren Einsatz in Aussicht gestellt hatte, ohne dass es dazu kam. Ein Startelf-Einsatz von Hoppe macht auf jeden Fall mehr Sinn als ein erneuter Versuch mit Goncalo Paciencia: Der Portugiese ist aus Frankfurt ausgeliehen und kehrt im Sommer ohne Ablöse zur Eintracht zurück – ihn muss Schalke nicht ins Schaufenster stellen.

Grammozis will in den verbleibenden drei Spielen alles daransetzen, dass Schalke wenigstens noch etwas Positives zustande bringt. Umso mehr findet er es „brutal schade“, dass es in Hoffenheim in der zweiten Halbzeit so einen Einbruch gab und „wir die gute erste Halbzeit wieder vergessen gemacht haben“. Seine Erklärung: Nach dem ersten Gegentor hätte bei den Spielern wieder das Kopfkino mit den zahlreichen Negativerlebnissen angefangen: „Das haben die Spieler nicht absichtlich gemacht“ – es sei die Gesamtsituation, die zu einem solchen Einbruch führe.

Schalke liegt fünf Punkte hinter dem schlechtesten Absteiger

Gegen die Berliner wird’s aber nicht einfacher: „Wenn man sich Hertha vor der Saison angeschaut hat, dann hätte man meinen können, dass diese Mannschaft im oberen Drittel der Bundesliga angesiedelt sein müsste“, sagt Grammozis.

Eigentlich hat Schalke in dieser Saison ja schon alles verloren, aber einen Negativ-Rekord könnten sie theoretisch noch abwenden: Als schlechtester Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zur Saison 1995/96 gilt derzeit der SC Freiburg, der 2004/2005 mit 18 Punkten Letzter wurde. Schalke hat derzeit 13 – da könnte man gegen Hertha ja eigentlich mal gewinnen… (MH)

