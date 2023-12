Ein schwieriges Jahr für Schalkes Tischtennis-Asse

An Training war für ihn in den letzten Monaten nicht zu denken: Schalkes Leistungsträger Thorsten Honefeld.

Gelsenkirchen Die Saison war turbulent, verletzungsreich und von einem großen Verlust geprägt. Thorsten Honefeld will sich Stück für Stück zurückkämpfen.

Das Tischtennis-Team des FC Schalke 04 hat turbulente Monate hinter sich. Nach schwachem Start und der Belastung, mit Udo Lindemann einen langjährigen Teamkollegen nach schwerer Krankheit verloren zu haben, konnten sich Thorsten Honefeld, Sasa Smolic & Co. in der Verbandsliga berappeln und auf Platz fünf hocharbeiten.

S04: Schwerer Verlust

Zwischenzeitlich fuhren die S04-Asse fünf Siege in Serie ein und entledigten sich so der größten Sorgen. „Wir haben uns in Sachen Stimmung und Ergebnissen rausgeboxt“, bilanziert S04-Spieler Luca Heidrich und blickt auf schwierige Wochen zurück: „Dass mit Udo Lindemann ein Teamkollege verstorben ist, hat es für uns alle schwierig gemacht, sich auf den Alltag zu konzentrieren. Bei vielen Spielen ist man auf ihn angesprochen worden, viele kannten und schätzten ihn seit Jahren. Der Verlust schwebt dann über allem, weil es eben ein direkter Mannschaftskollege war. Das nimmt einen schon mit.“

Blickrichtung Mittelfeld

Irgendwann gelang es den Schalkern, wieder den Fokus auf den Sport zu richten. „Wir haben zwischendurch gut gepunktet. Für uns wäre ein Mittelfeldplatz in dieser Spielzeit okay“, sagt der königsblaue Leistungsträger Thorsten Honefeld, der in den vergangenen Monaten keine einzige Trainingseinheit absolvierte, sondern je nach Fitnesszustand nur bei den Spielen an der Platte stand. Honefeld: „Ich konzentriere mich nach meiner Reha, die ich wegen meiner Kniebeschwerden durchgeführt habe, jetzt auf Muskelaufbau. In der Rückrunde werde ich nur drei bis fünf Spiele machen und die Jungs coachen, wenn ich nicht selbst zum Einsatz komme. Ich muss einfach an meine Gesundheit denken.“

300 Stufen zum Tetraeder

Der hauptberufliche Feuerwehrmann, der als glühender Schalke-Fan ausgerechnet in der „verbotenen Stadt“ arbeitet, nimmt mehrfach in der Woche Physio-Einheiten in Kirchhellen wahr. Zudem tut Honefeld selbst etwas für seine Gesundheit. „Ich steige am Tetraeder zwei Mal pro Woche die 300 Stufen nach oben - und zwar immer mit der Belastung auf dem rechten, lädierten Bein. Bei Regen und Frost ist das natürlich schwierig, weil die Stufen dann zu rutschig sind, aber ich versuche schon, regelmäßig etwas zu tun.“ Honefeld blickt voraus: „In der nächsten Saison möchte ich wieder einigermaßen angreifen. Gar nichts tun, das kann ich einfach nicht.“

Schalke ist besser besetzt

Luca Heidrich erlebte mit Schalke 04 einen schwierigen Start. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Schalke-Spieler Luca Heidrich hofft, dass sein Team in der zweiten Serie weniger personelle Rückschläge verkraften muss. „In der Rückrunde werden wir besser besetzt sein und auch Sasa Smolic hoffentlich öfter einplanen können. Auch er musste ja oft wegen Knieproblemen passen.“ Dadurch, dass die Schalker in den nächsten Monaten fast nie zeitgleich mit ihrer Reserve-Mannschaft antreten, kann auf Ausfälle weitaus besser reagiert werden als zuletzt.

