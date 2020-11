Schalke-Fans müssen Florian Krüger langfristig abschreiben

Aue. Florian Krüger, der 2018 mit den A-Junioren des FC Schalke 04 Deutscher Vizemeister war, verlängert vorzeitig beim Zweitligisten Erzgebirge Aue.

Weil es eine Rückkaufoption gab, hatten viele Fans des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gehofft, dass Stürmer Florian Krüger nach Gelsenkirchen zurückkehren könnte. Diese Option ließen die Königsblauen bekanntlich allerdings zum zum 31. Mai verstreichen, und nun hat der U-21-Nationalspieler seinen Vertrag beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue vorzeitig verlängert – bis 2023.

„Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Der Verein hat mir als Jugendspieler die Chance gegeben, den Schritt in den Profifußball zu gehen“, sagt Florian Krüger auf fc-erzgebirge.de. „Diese Chance habe ich genutzt, von daher möchte ich dem Verein das Vertrauen zurückzahlen und habe meinen Vertrag heute verlängert.“

Nach der Vertragsunterschrift erklärt Helge Leonhardt, der Präsident des FC Erzgebirge Aue, des Tabellenzehnten der 2. Bundesliga: „Der Verein und Florian haben sich heute auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Deal zwischen uns, Flo und seinem Berater konnte nur erfolgreich gestaltet werden, weil er in Ruhe, Sorgfalt, Professionalität und vor allem hinter den Kulissen stattfand. Wir haben als Ergebnis der Gespräche den Vertrag mit Florian heute bis Ende Juni 2023 verlängert.“

Deutscher Vizemeister 2018 mit den Schalker A-Junioren

Weiter sagt Helge Leonhardt: „Ich bin froh und stolz über die Entwicklung, die Flo bei uns genommen hat. Diese Vertragsverlängerung ist in der sehr schwierigen Situation, in welcher wir uns beziehungsweise sich der deutsche und europäische Fußball befinden, tatsächlich ein sehr wichtiges Signal und Zeichen für den Verein und unsere Fans. Darum kann ich mich nur bedanken und freue mich sehr auf die weitere gemeinsame Zeit.“

Von 2015 bis 2018 spielte Florian Krüger in der Knappenschmiede, nachdem er seine Heimat in Sachsen-Anhalt verlassen hatte. In der Saison 2017/18 wurde er mit den königsblauen A-Junioren Westdeutscher Meister und schließlich Deutscher Vizemeister – unter anderem an der Seite von Ahmed Kutucu. Im Finale in Oberhausen musste sich das Team von Trainer Norbert Elgert Hertha BSC mit 1:3 (0:2) beugen. (AHa)