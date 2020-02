Dreimal Enes Kaan Rüzgar beim Schalker 5:0 über Stuttgart

Gelsenkirchen. Die U-15-Fußballer des FC Schalke 04 gewinnen ihr Testspiel gegen den VfB Stuttgart, den Spitzenreiter der C-Junioren-Regionalliga Süd, mit 5:0.

Die U-15-Fußballer des FC Schalke 04 haben zwei Wochen vor dem Start in die zweite Serie der C-Junioren-Regionalliga eine beeindruckende Duftmarke gesetzt. Das Team von Trainer Jakob Fimpel gewann sein Testspiel gegen den VfB Stuttgart mit 5:0 (2:0). Dabei ließ der Tabellenfünfte der Staffel West dem Spitzenreiter der Staffel Süd keine Chance. Überhaupt keine.

Die Schalker, die am 29. Februar (Samstag, 15 Uhr) beim SC Preußen Münster wieder in die Saison einsteigen werden, erwischten einen Traumstart. Nach einer Ecke von Max Grüger vollendete Assan Ouédraogo bereits in der dritten Minute zum 1:0.

Podlech hält die Schalker Führung fest

„Nach der frühen Führung ist das Spiel zunächst etwas gekippt. In dieser Phase hatten wir Glück, dass wir keinen Gegentreffer kassiert haben“, sagte Schalkes U-15-Trainer Jakob Fimpel auf knappenschmiede.de.

In dieser Zeit aber konnten sich die U-15-Kicker der Königsblauen stets auf ihren starken Schlussmann Luca Podlech verlassen. Und als die Stuttgarter, deren Bilanz nach zehn Regionalliga-Spielen neun Siege und eine Niederlage sind, vom Ausgleich träumten, schlugen die Schalker zu.

Rüzgar, Rüzgar, Rüzgar – Schalke macht alles klar

Enes Kaan Rüzgar, der in der C-Junioren-Regionalliga West mit fünf Treffern bester Schütze seines Teams ist, traf in der 22. Minute zum 2:0. Nach der Pause wechselten beide Mannschaften munter durch, so dass auch der Rhythmus etwas abhandenkam. Das störte aber vor allem Enes Kaan Rüzgar nicht wirklich.

Mit einem Doppelschlag in der 47. und 48. Minute brachte er das Schalker U-15-Team mit 4:0 in Führung, ehe 1:0-Torschütze Assan Ouédraogo mit dem 5:0 in der 68. Minute den Schlusspunkt setzte, nachdem Giovanni Nkowa ausgezeichnete Vorarbeit geleistet hatte.

Trainer lobt: „Starke Mannschaftsleistung“

„Das war ein sehr guter Test für uns“, sagte Schalkes Trainer Jakob Fimpel. „Wir haben geschlossen und aggressiv nach vorne verteidigt und dadurch immer wieder gute Ballgewinne erzielt. Insgesamt war es eine starke Mannschaftsleistung, aus der wir viel Selbstvertrauen für die nächsten Wochen mitnehmen können.“ (AHa)

>> SO HABEN SIE GESPIELT:

Tore: 1:0 Assan Ouédraogo (3.), 2:0, 3:0, 4:0 Enes Kaan Rüzgar (22., 47., 48.), 5:0 Assan Ouédraogo (68.).

FC Schalke 04 U15: Podlech (36. Arican) - Becker, Likaj, Bollenberg, Barthel (36. Chana) - Grüger (53. Rüger), Ouédraogo, Adigüzel (36. Mutanda) - Hadzha (53. Nkowa), Rüzgar (53. Hot).