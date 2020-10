Drei Siege für das Team Nimczyk am Nienhausen Busch

Zehn Tage nach dem Jahres-Höhepunkt im deutschen Trabrennsport, dem Derby in Berlin-Mariendorf, machten die schnellen Vierbeiner am Mittwochabend Halt am Nienhausen Busch und kämpften in acht Prüfungen um Sieg und Plätze. Kern der Monatsabschluss-Veranstaltung waren vier PMU-Rennen, die mit jeweils 3500 Euro dotiert und gut besetzt waren.

Das galt insbesondere für den Wettstar-September-Pokal, in dem zehn Vertreter der höchsten Tagesklasse bis 45.000 Euro Gewinnsumme die Klingen kreuzten. Die Wetter gingen hier mehrheitlich mit der jüngsten Teilnehmerin, Marylin Monroe Bo (4/Michael Nimczyk), und bewiesen damit einen guten Riecher. Die Vierjährige aus dem Besitz von Ulrich Mommert zeigte sich nach einem feinen Erfolg in Belgien in der Heimat erneut von der besten Seite und empfahl sich für ein Kräftemessen mit den besten Damen ihres Jahrgangs in der Breeders Crown am 24. oder 25. Oktober.

Empfahl sich für die Breeders Crown: Marylin Monroe Bo (Michael Nimczyk). Foto: Sabine Sexauer

Allzu schwer machten es die älteren Konkurrenten „Marylin“ am Nienhausen Busch freilich nicht. Nach einer anfänglichen Rochade mit dem aus der zweiten Reihe hervorragend abgekommenen Napster (10/Jochen Holzschuh) übernahm sie nach rund 800 Metern mühelos das Kommando und durfte fortan unter dem Schutz des im zweiten Bogen in die Außenspur beorderten Trainingsgefährten Fast and Furious (6/Robbin Bot) nach Belieben schalten und walten, sodass ihr Fahrer in der Entscheidung nicht einmal die Ohrenwatte ziehen musste, um den Sieg souverän nach Hause zu bringen. Für Fast and Furious blieb der zweite Rang vor dem gut durchziehenden Napster.

Zwei Siege für Michael Nimczyk

Exakt eine Stunde vor dem Triumph mit Marylin Monroe Bo hatte Michael Nimczyk bereits mit dem dreijährigen Hooper des Chasses (7) den Weg in den Winner Circle gefunden. Der Franzose aus dem Besitz des Stalles Habo setzte sich nach perfektem Rennverlauf im Windschatten der im Ziel zweitplatzierten Pilotin Nyx Hillperon (6/Reinier Feelders) letztlich mit beinahe spielerischer Leichtigkeit durch und blieb damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen.

Noch einen Treffer mehr als Sohn Michael konnte Wolfgang Nimczyk im Gelsentrab-Park feiern. Robbin Bot verwandelte für den Champion-Trainer mit Jacy di Quattro (10) gegen Moncler Bo (3/Michael Nimczyk) und sicherte dem Willicher Quartier damit drei vier PMU-Prüfungen.

Ein perfekter Tag Im Gelsentrab-Park durften sich die Besitzer Christiane und Jürgen Look über zwei Siege freuen, die man im Vorfeld nicht unbedingt erwartet hatte. Trainer Didier Kokkes hatte bei Messi Hazelaar (9) offensichtlich den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Fahrer Niels Jongejans machte den ersten Sieg des Wallachs seit Juni 2018 perfekt. Gleich im Anschluss legte Samantha Hall CJ (2) in der Hand von Marciano Hauber nach und brachte nach dem fünften Auftritt die erste Siegerschleife mit in den Stall.

Die vierte PMU-Prüfung holte sich Jochen Holzschuh mit seinem formstarken Schützling Julnick Shark. Der erst mit fünf Jahren in den Rennbetrieb eingestiegene Let’s Go-Sohn kam mit Startnummer zehn schon zu Beginn sehr gut ins Rollen, setzte sich nach rund 700 Metern vor den Tribünen an die Spitze des zehnköpfigen Feldes und dominierte das Geschehen von dort bis zum Pfosten. Der spätberufene Wallach markierte damit bereits seinen sechsten Volltreffer beim elften Start und dürfte den Stall Hegeholm in seiner ersten Saison vollauf zufrieden stellen.