Drei Mann hoch: Das führt ein Tischtennis-Trio nach Norwegen

Gelsenkirchen/Bottrop. Ein Gelsenkirchener Tischtennis-Trio reist zur Senioren-EM. Was Marcel, Maurice, den Ex-Kirchhellener, und Maximilian Mann erwartet.

Kurz nach Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen packen Marcel Mann (TB Beckhausen) und Maurice Mann (Schalke 04) die Koffer. Am Sonntag fahren die Brüder, die von Maurice Manns Sohn Maximilian begleitet werden, zum Flughafen und heben Richtung Norwegen ab.

Die Gelsenkirchener Familie fiebert aber nicht etwa ihrem Sommerurlaub entgegen, sondern der 15. Senioren-Europameisterschaft im norwegischen Sandefjord. „Wir freuen uns darauf. Diese Veteranen-EM ist immer wieder ein absolutes Highlight“, sagt Marcel Mann.

Tischtennis-Senioren-Europameisterschaft beginnt am Montag

Am Montag geht es mit den Einzel-Wettbewerben los, danach folgen am Dienstag die Doppel. Bis zum 1. Juli dauert die Europameisterschaft. Die Gelsenkirchener „Männer-Crew“ hatte zunächst überlegt, mit dem Auto nach Norwegen zu reisen. Marcel Mann: „Die erste Idee war, bis Dänemark zu fahren und dann mit der Fähre überzusetzen. Wenn man das Ganze zusammenrechnet und dann noch den Stressfaktor mit einberechnet, ist das Fliegen für uns angenehmer und besser.“

Marcel und Maurice Mann zahlen den Europameisterschafts-Spaß aus eigener Tasche. „Sponsoren gibt es da nicht“, lacht das TB Beckhausen-Urgestein, „das kostet uns rund 1200 Euro. Für mich ist das der Jahresurlaub – und für uns alle ist es halt eine Sportwoche.“

„Man tauscht sich aus, kommt ins Gespräch. Das ist immer witzig“

Marcel, Maurice und Maxilimilian Mann sind in einem 4er-Appartement im Oslofjord Convention Center untergebracht. Hier stehen insgesamt 9000 Betten zur Verfügung. Soziale Aktivitäten und Sport sollen durch die Unterbringung an einem Ort miteinander verbunden werden.

„Wir wohnen in einer Art Olympischem Dorf und nicht etwas weiter abgelegen in einem Hotel. Ein Tischtennis-Kollege aus Essen ist mit uns zusammen untergebracht“, sagt Routinier Marcel Mann, der das Konzept insgesamt gut findet: „Ich bin gespannt, wie viele Teilnehmer es insgesamt werden. Vor einigen Jahren waren mal 3700 Spieler bei der Senioren-EM am Start. Der Kontakt zu anderen Sportlern macht die EM zusätzlich interessant, man tauscht sich aus, kommt ins Gespräch. Das ist immer witzig.“

2022 mischten Marcel und Maurice Mann in Rimini mit

Die Gelsenkirchener Tennis-Familie Mann hat bereits eine gewisse Routine entwickelt, was die Teilnahme an Senioren-Europameisterschaften angeht. Im letzten Jahr mischten Marcel und Maurice Mann im italienischen Rimini mit. Marcel Mann schaffte es im Ü50-Einzelwettbewerb unter die letzten 64 Teilnehmer, danach war Endstation. Im Doppel kam Mann mit Frank Rogalski, seinem Teamkollegen vom TB Beckhausen, bis unter die letzten 16. Bruder Maurice Mann fightete sich bei der Veteranen-Europameisterschaft im Ü45-Doppel mit dem Christian Westhoff (Lüdinghausen) bis ins Viertelfinale.

Mit Skandinavien-Teilnahmen kennt sich Maurice Mann bereits aus. Im Sommer 2017, zu seiner Zeit beim VfB Kirchhellen, nahm er an der Senioren-EM in Schweden teil. In der Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der Kirchhellener wird eine Passage der Chronik auch Maurice Mann gewidmet. Kurz nach der Teilnahme in Schweden „verlässt er uns Richtung Schalke 04 in die Bezirksliga“, heißt es im Jubiläumsheft, „weil kein adäquater Ersatz gefunden wird, steigt die eigentlich erfolgreiche NRW-Liga-Mannschaft freiwillig in die Verbandsliga ab.“ Auch mit Schalke 04 erlebte Maurice Mann vor einigen Wochen den sportlichen Absturz aus der NRW-Liga. In der neuen Saison trifft er in der Verbandsliga auf seinen Bruder Marcel vom TB Beckhausen. Doch jetzt sind die Mann-Brüder erst einmal gemeinsam bei der Europameisterschaft am Start, wenn auch in verschiedenen Altersklassen. Derby-Zeit ist dann später.

