Schalke. Am zweiten Vorrundentag der Zweitmannschaften jubeln beide Teams zunächst über den Einzug in die Endrunde, ehe sie disqualifiziert werden.

Disqualifikations-Drama für SSV/FCA II und SG Eintracht II

Als die Schlusssirene im Spiel gegen den VfB Gelsenkirchen II ertönt, recken die Kicker der Reserve des SSV/FCA Rotthausen jubelnd ihre Hände in die Höhe. Mit dem dritten Sieg in der vierten Partie an diesem zweiten Vorrundentag der Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Zweitmannschaften haben sie sich soeben den zweiten Platz in der Gruppe C hinter YEG Hassel und damit auch den Einzug in die Endrunde gesichert. Doch als die Schützlinge von Trainer Tomislav Jonic gerade die ersten Glückwünsche entgegennehmen, kommt plötzlich eine dreiköpfige Delegation des Fußballkreises auf den Coach zu. „Wir müssen euch leider disqualifizieren“, lauten die Begrüßungsworte. Ein schlechter April-Scherz?

Nein, denn auf ein nettes Schmunzeln bei den Organisatoren wartet Tomislav Jonic vergeblich. Die Disqualifikation wird zur bitteren Realität. Der Vorwurf: Die Rotthauser hätten in Michel Sabatino einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt. Der 22-Jährige gehörte bislang zum Kader der ersten Mannschaft und hätte in der Hinrunde – laut Turnierbestimmungen – mindestens fünfmal in der Zweiten eingesetzt werden müssen. Da er aber nur einen Einsatz vorweisen kann, wird der SSV/FCA noch nach Spielschluss aus dem Verkehr gezogen, und alle Partien werden mit einem 2:0-Sieg für den Gegner gewertet. Ein Disqualifikations-Drama, das allerdings nicht das einzige an diesem Samstagnachmittag bleiben soll. Die SG Eintracht 07/12 trifft es nämlich noch dicker.

ETuS von der Couch aus weiter

Die Truppe von Trainer Thorsten Schnürpel hat die Sporthalle am Schürenkamp schon verlassen, und zwar in dem Glauben, hinter Westfalia 04 und der DJK Blau-Weiß als bester Dritter der Gruppen C und D in die Endrunde gekommen zu sein. Doch dann erhält Thorsten Schnürpel einen Anruf, auch sein Team wird disqualifiziert. Der Hintergrund: Die Zweite der SGE war bereits zu Beginn der Saison aus der Kreisliga C 2 abgemeldet worden, da es im Südstadion an Spielern für die erste Mannschaft mangelte und die Reserve dadurch aufrückte. Coach Thorsten Schnürpel fragte daher vorab, ob er mit einigen Spielern aus dem Kader der Ersten dennoch beim Turnier der Reserveteams antreten könne, was ihm zunächst gestattet wurde. Da es sich dabei jedoch um ein Missverständnis gehandelt habe und die Akteure nur für den Wettbewerb der Erstmannschaften spielberechtigt seien, wird die Entscheidung revidiert.

Foto: Heinrich Jung

Nutznießer des großen Disqualifikations-Dramas, in das sich auch noch der SV Union Neustadt einmischt, indem er sein Team nach dem dritten von vier Duellen wegen Spielermangels zurückzieht, sind Teutonia Schalke und ETuS Bismarck. Während die Teutonia in der Gruppe C den zweiten Platz des SSV/FCA einnimmt, werden die Bismarcker quasi von der Couch aus Dritter der Gruppe D und sichern sich letztlich wegen eines um zwei Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber dem VfB Gelsenkirchen, dem neuen Dritten der Gruppe C, das letzte Endrundenticket.

YEG Hassel gibt sich keine Blöße

Davor landen Westfalia 04 und Gastgeber DJK Blau-Weiß. Auch jener profitiert nach dem wichtigen 4:3-Sieg über die Westfalia vom SGE-Aus, da er dank der zugesprochenen drei Punkte mit dann zwölf Zählern noch am A-Ligisten vorbei auf Rang eins zieht. Das Fazit von Westfalia-Coach Frank Adriaans fällt dementsprechend getrübt aus: „Die ersten beiden Spiele gegen Union und Eintracht und die ersten fünf Minuten des dritten gegen Bismarck waren gut, die letzte Partie war eine Katastrophe“, sagt er. „Aber egal, die Hauptsache ist, dass wir durch sind. Ich hoffe, dass wir in der Endrunde eine gute Rolle spielen.“

Immerhin geht die Westfalia dadurch einem Duell in der Finalrunde am 4. Januar mit YEG Hassel aus dem Weg. Da der A-Kreisligist seine vier Partien allesamt gewinnt, betrifft ihn das Disqualifikations-Drama nicht im Geringsten. Coach Hakan Durdu ist begeistert: „Ich hätte nicht erwartet, dass wir mit unserer jungen Truppe so klar und mit nur zwei Gegentoren weiterkommen. Die Jungs haben super zusammengespielt und richtig schöne Tore erzielt“, betont er. Lobende Worte, die Tomislav Jonic vom SSV/FCA Rotthausen so ähnlich vielleicht auch gewählt hätte. Wenn da nicht die dreiköpfige Delegation des Fußballkreises dazwischengekommen wäre.