Die Zweite des TB Beckhausen erwischt es zum ersten Mal

In der Tischtennis-Landesliga unterliegt der TB Beckhausen der DJK Roland Rauxel. Die Jungen des FC Schalke 04 siegen in der NRW-Liga mit 9:3.

Landesliga

TB Beckhausen II – DJK Roland Rauxel 5:7. In der Tischtennis-Landesliga musste die zweite Mannschaft des TB Beckhausen beim 5:7 gegen die DJK Roland Rauxel ihre erste Saison-Niederlage hinnehmen. Die Beckhausener waren allerdings auch ziemlich gebeutelt, da neben Robin Czyszewski auch Oliver Schneider ausgefallen war.

Um ein Aufrücken der anderen Akteure zu verhindern, ließ er sich jedoch aufstellen, musste seine beiden Punkte allerdings kampflos abgeben. Und bei Jochen Allarys beiden Partien wollte es einfach nicht laufen. Im ersten Einzel lag er mit 2:1 Sätzen vorne, verlor aber im Entscheidungssatz. Im zweiten Durchgang konnte er sogar eine 2:0-Führung nicht nach Hause bringen. Zudem musste Domenic Wolff erstmals in dieser Saison eine Niederlage quittieren. Lediglich Roberto Santulli, der noch immer ungeschlagen ist, konnte zunächst einmal punkten.

So lag der Turnerbund frühzeitig mit 1:7 auf der Verliererstraße und konnte mit den verbleibenden Spielen die Niederlage nur noch etwas abmildern.



SC Hassel – RW Stiepel 3:9. Auch der SC Hassel war in seinem Heimspiel gegen Rot-Weiß Stiepel nicht gerade vom Glück begünstigt. Gegen den Favoriten aus dem Bochumer Süden mussten die Hasseler erneut mit zweifachem Ersatz spielen. Es standen aber nur zwei Akteure aus den hintersten Rängen der unteren Mannschaften zur Verfügung, die beide in ihren Partien chancenlos waren.

Und doch wäre für die Hasseler durchaus mehr drin gewesen. Sie verloren nämlich bis zum Anfang des zweiten Durchgangs alle drei Spiele, die über fünf Sätze gingen, jeweils denkbar knapp; Gabriel Jarzombek in seinem ersten Einzel bei einer 2:1-Satzführung mit 11:13 im vierten Satz, Andreas Kozole im Entscheidungssatz mit 9:11 und Vedat Taspinar im zweiten Einzel nach 2:0-Führung dreimal mit zwei Bällen Unterschied. So stand dann an Stelle einer Punkteteilung, die mit etwas Glück möglich gewesen wäre, am Ende eine 3:9-Niederlage zu Buche.

Jungen-NRW-Liga

SC Westfalia Kinderhaus – FC Schalke 04 3:9. In der Jungen-NRW-Liga musste der FC Schalke 04 in seinem Gastspiel beim SC Westfalia Kinderhaus wie schon in der Vorwoche mit zweifachem Ersatz antreten. Und doch hatten die Schalker die noch sieglosen Münsteraner von Anfang an sicher im Griff. So lagen sie nach der Hälfte der Spiele bereits mit 6:0 in Front und hatten bis dahin nur vier Sätze abgegeben.

Zwar kamen die Gastgeber im weiteren Verlauf noch zu einigen Gegenpunkten, den klaren Sieg der Königsblauen konnten sie aber nicht verhindern. Der fiel mit dem 9:3 am Ende auch standesgemäß aus, womit Schalkes erste Mannschaft als Einzige weiterhin ohne Verlustpunkt ist und souverän die Tabelle anführt. (oett)