Schalke. Der Tabellenletzte der Handball-Oberliga muss beim Liga-Fünften Soester SV antreten. Anwurf in der Bördehalle in Soest ist um 20 Uhr.

Keine leichte Aufgabe haben die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 am heutigen Freitagabend vor der Brust. Der Tabellenletzte muss beim Liga-Fünften Soester SV antreten. Anwurf in der Sporthalle des Börde-Berufskollegs in Soest ist um 20 Uhr.