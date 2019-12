Die SSV Buer stürmt bei Wanne 11 wieder mit Finn Wortmann

Im letzten Spiel vor Beginn der Winterpause hat die SSV Buer in der Fußball-Landesliga ein ganz dickes Brett zu bohren. Die Rothosen müssen am Sonntag zum SV Wanne 11, also zu einem der starken Aufsteiger in der Staffel 3. Die Wanner, die vom auch in Gelsenkirchen bekannten Franko Pepe trainiert werden und zuletzt viermal in Folge nicht mehr verloren haben, sind die beste Heimmannschaft der Liga und rangieren in der Gesamttabelle als Tabellensechster nur einen Platz und einen Punkt hinter der SSV Buer. Anstoß wird um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Hauptstraße in Wanne-Eickel sein.

„Wir wollen den SV Wanne 11 hinter uns lassen“, sagt SSV-Trainer Rüdiger Kürschners vor dem Wiedersehen mit Franko Pepe, seinem ehemaligen Schützling aus gemeinsamen STV-Horst-Tagen. „Dass die Wanner so heimstark sind, macht die Aufgabe für uns umso reizvoller.“

2:1-Sieg beim Kirchhörder SC

Nach dem jüngsten 2:1-Sieg beim Kirchhörder SC können die Bueraner mit breiter Brust zum nächsten Auswärtsspiel fahren. Mit dem Kampf gegen den Abstieg sollten sie bei einem Vorsprung von sieben Punkten auf den Relegationsplatz nichts mehr zu tun bekommen.

Im Gegensatz zur Vorwoche kann Rüdiger Kürschners wieder auf Finn Wortmann zurückgreifen. Diesmal fehlen allerdings Nico Dziabel, der in Kirchhörde seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat, sowie Dario Krüger und vielleicht auch der stark erkältete Niklas Fink. In der Hinterhand haben die Bueraner drei Spieler, die am vergangenen Sonntag in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen sind: Jan Heimerl, Malte Fabisiak und Devin Müller, der zwei Treffer zum 5:2-Sieg gegen Preußen Gladbeck in der Kreisliga A beigesteuert hat.