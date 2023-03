Die SSV Buer quält das Bundesliga-Team des SC Paderborn 07

Buer. Im Viertelfinale des Westfalenpokals zeigen die U-19-Fußballer der SSV Buer gegen den Bundesliga-Siebten SC Paderborn 07 eine starke Leistung.

Das Halbfinale des A-Junioren-Westfalenpokals findet ohne die U-19-Fußballer der SSV Buer statt. Aber bei ihrem Abschied im Viertelfinale hat die Mannschaft von Trainer Oktay Güney vor mehr als 400 Zuschauern an der Löchterheide eine sehr starke Leistung gezeigt. Der Landesligist unterlag dem zwei Klassen höher spielenden Bundesligisten SC Paderborn 07, der als Tabellensiebter den Klassenerhalt geschafft hat, nur mit 0:3 (0:1).

Klar: Die Ostwestfalen waren das tonangebende Team, aber sie brachten in der Offensive zunächst nur wenig zustande. Den ersten Aufreger gab es erst in der 36. Minute, als der für den mit einer Oberschenkel-Verletzung ausgeschiedenen Marin Leo Pavic eingewechselte Semihcan Kus rustikal einstieg. Der Bueraner war für sein Foul an Paderborns Noah Mrosek, der in der vergangenen Saison mit den A-Junioren Borussia Dortmunds Deutscher Meister geworden ist, nicht schlecht bedient.

Joel Berkenkopf klärt für die SSV Buer vermeintlich zweimal auf der Linie

Zwei Minuten später ging der Favorit dann mit 1:0 in Führung. während ganz Buer glaubte, dass Joel Berkenkopf zweimal auf der Linie geklärt hätte. Aber das Schiedsrichter-Gespann um Maximilian Koch hatte den Ball nach dem zweiten Versuch des Paderborners Paul Kohlstädt hinter der Linie gesehen und auf Tor entschieden. Eine verdammt knappe Entscheidung war das.

Nach der Pause erhöhte die leidenschaftlich rackernde SSV Buer, die im Achtelfinale den Westfalenligisten Rot-Weiß Ahlen nach Elfmeterschießen ausgeschaltet hatte, ihre Offensivbemühungen. Und Dennis Schmitt, der Trainer der Paderborner A-Junioren, stand unter Stress. Immer wieder gab er lautstarke Anweisungen und rastete einmal nach einer korrekten Abseits-Entscheidung gegen seine Mannschaft fast aus.

Der ehemalige Dortmunder Noah Mrosek trifft für Paderborn zum 3:0

Aber er sah auch noch zwei Tore seines Teams. Nach einem Umschaltmoment zog Marvin Schulz davon und vollendete zum 2:0 für den Bundesligisten (61.), der in seinem Westfalenpokal-Halbfinale auf den VfL Bochum treffen wird, während Noah Mrosek in der Nachspielzeit für das 3:0 sorgte.

Laut wurde es rund um den Kunstrasen an der Löchterheide aber in zwei anderen Momenten: einmal in der 77. Minute, als die Paderborner den Schuss Dario Selvarolos so gerade noch blockten, und einmal in der 87. Minute, als eigentlich schon alles zum SSV-Torjubel klar war. Doch Lukas Bergmann – bedient von Dario Selvarolo – stand erstens knapp im Abseits, und zweitens schoss er über das von Nico Willeke gehütete Paderborner Tor.

So haben sie gespielt:

Tore: 0:1 Paul Kohlstädt (38.), 0:2 Marvin Schulz (61.), 0:3 Noah Mrosek (90,+1).

SSV Buer U 19: Termime - Berkenkopf (68. Mumcu), Unkel, Güney (75. Selvarolo), Mutluer, Kolaczek (72. Djatlev), Günes, Kanke (63. Bergmann), Yildirim, Aydin, Pavic (34. Kus).

