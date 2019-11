Die SSV Buer feiert das Kreispokal-Triple

Besser hätte sich die SSV Buer diesen Tag sportlich nicht ausmalen können: Die Nachwuchsfußballer der Rothosen holten beim Jugend-Kreispokalfinaltag in der Glückauf-Kampfbahn in allen drei Altersklassen den Pott. Erst besiegte die U15 den SV Zweckel mit 3:0, anschließend schlug die U17 den SV Horst 08 mit 2:1. Die U19 machte das Buersche Kreispokal-Triple schließlich ebenfalls durch einen 2:1-Erfolg über den Horster Rivalen perfekt.

C-Junioren:SSV Buer – SV Zweckel3:0

Im Gegensatz zu den klassengleichen Duellen bei den A- und B-Junioren war die Ausgangslage bei der C-Jugend eindeutiger. Landesligist Buer traf auf den A-Kreisligisten SV Zweckel. „Dieser Unterschied hat sich natürlich auch bemerkbar gemacht“, berichtete SSV-Co-Trainer Dario Guidone, der den aus beruflichen Gründen verhinderten Chefcoach Oktay Güney vertrat. „Wir hatten das Spiel durchgehend in der Hand und haben mit wenig Kontakten schnell nach vorne gespielt. Die Jungs haben das gut gemacht.“

Marin Leo Pavic brachte den Favoriten in der 24. Minute nach Vorarbeit von Lukas Bergmann in Front. Anschließend erhöhte Ali Aydin per Doppelpack auf 3:0 (33., 50.). „Einige der Spieler waren schon im vergangenen Jahr beim Kreispokalsieg der U15 dabei. Deshalb ist diese Titelverteidigung umso schöner“, jubelte Dario Guidone.

B-Junioren:SSV Buer – SV Horst 082:1

Zwei Wochen vorher hatten die Bueraner den SV Horst 08 in der Bezirksliga noch mit 8:2 vom Platz gefegt, doch im Kreispokalfinale machte es Titelverteidiger Horst dem Rivalen von der Löchterheide schwieriger. „Das war eine enge Partie, eben ein typisches Pokalspiel“, fand SSV-Trainer Carsten Weber. In der ersten Halbzeit waren die Kräfteverhältnisse aber noch klar zugunsten seines Teams verteilt. Die SSV führte zur Pause durch einen Doppelpack von Florian Weber, der zunächst einen missglückten Abschlag von Horsts Keeper Imran Dzubur zur Führung nutzte (16.) und wenig später nach einer Hereingabe von Luca Kolaczek erhöhte (36.), mit 2:0.

Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Horster allerdings und stellten durch Kaan Akcaalan den Anschluss her (60.). Letztlich retteten die Rothosen den Sieg aber über die Zeit. Und das war verdient, wie Carsten Weber fand: „Wir haben uns in der ersten Hälfte viele Torchancen erarbeitet und wenig zugelassen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir stark dagegengehalten und uns den Erfolg erkämpft. Deshalb geht der Sieg auch in Ordnung.“ Ähnlich sah es sein Horster Trainerkollege Rahman Özdemir: „Wir wollten uns eigentlich für das 2:8 revanchieren. Aber wir haben erst in der zweiten Halbzeit gut gespielt und uns Möglichkeiten erarbeitet. Insgesamt ist Buer der verdiente Sieger.“

A-Junioren:SSV Buer – SV Horst 082:1

Auch bei den A-Junioren waren die SSV Buer und Horst 08 noch vor drei Wochen in der Bezirksliga aufeinandergetroffen. Damals fertigte Spitzenreiter Buer die Horster mit 6:1 ab. Für SSV-Trainer Misel Zic war dieses Ergebnis vor dem Pokalspiel allerdings mehr eine Hypothek: „Es ist schwierig, dieses 6:1 zu vergessen und sich daran zu erinnern, dass es wieder bei Null losgeht“, erklärte er. „Aber die Jungs haben das super gemeistert und waren sehr fokussiert.“

Das zahlte sich aus, die Bueraner gingen nach Vorarbeit von Yves Brooklyn Bienk durch Olcay Zorbaz früh in Führung (8.). „Wir hatten bestimmt 70 Prozent Ballbesitz und Horst auch gut im Griff. Aber durch einen Ballverlust in der Abwehr haben wir uns das zunichte gemacht“, sagte Misel Zic über den anschließenden Ausgleich von Umut Muslubas (31.). Sechs Minuten später bügelte Yves Brooklyn Bienk den Fehler seines Kollegen aber wieder aus und erzielte per Heber das 2:1.

Im zweiten Durchgang suchten die Bueraner die Entscheidung, vergaben jedoch mehrmals beste Chancen auf das dritte Tor. So erhöhte Titelverteidiger Horst in den letzten Minuten noch einmal den Druck, aber ohne Erfolg. „Jetzt wollen wir diesen Schwung des Kreispokalsieges in die Liga mitnehmen und den Aufstieg verwirklichen“, kündigte Misel Zic an.

„Der Rahmen war den Finalspielen nicht würdig“

Keine Musik, keine Lautsprecher-Durchsagen, keine Bratwurst: Der Fußballkreis Gelsenkirchen hatte einen äußerst spärlichen Rahmen für den Finaltag der Jugend-Kreispokale ausgewählt. Doch der negative Höhepunkt folgte erst nach Ende des A-Junioren-Finales. Während zuvor bei den B- und C-Junioren zumindest noch ein Kreisverantwortlicher den Pokal übergeben hatte, erhielten die U19-Kicker die Info, dass sie sich ihre Trophäe beim Platzwart abholen sollten. Anschließend hagelte es massive Kritik.

„Solche Kreispokalfinals sind für Jugendliche ein besonderes Event. Aber es gab weder Musik, noch einen Stadionsprecher, der mal die Aufstellungen und Torschützen bekanntgibt. Das ist enttäuschend. Da ist bei jedem unserer Freundschaftsspiele mehr los“, sagte SSV-Jugendvorstand Carsten Weber. „Die Sportvereine sind stets bemüht, junge Menschen für Aktivitäten im Sport zu begeistern. Aber dieser Rahmen war den Finalspielen nicht würdig. Ein besseres Beispiel für Desinteresse konnten wir nicht erfahren“, ergänzte Webers Stellvertreter Dario Guidone.

Christian Fischer, Vorsitzender des Fußballkreises, gab sich einsichtig: „Ich kann mich nur dafür entschuldigen, so darf das nicht laufen. Die Jugend liegt uns schließlich am Herzen. Wir werden das im Kreis mit den verantwortlichen Personen besprechen und die nächste Ausgabe in einem würdigen Rahmen austragen“, erklärte er. „Nach solchen Vorfällen müssen wir uns selbst hinterfragen. Wir freuen uns daher immer über konstruktive Kritik und Ideen.“