Die SSV Buer darf sich auf ein offensives Spektakel freuen

Oguz Karagüzel, der in Langenbochum gefehlt hat, kehrt ins Bueraner Aufgebot zurück.

Buer. Die SSV Buer erwartet den TuS Bövinghausen, der mit 35 Toren die meisten in der Landesliga-Staffel 3 erzielt hat. Thorsten Legat ist weg.

Man sollte sich davor hüten, zu hohe Erwartungen zu schüren, aber die Voraussetzungen, dass die Fußball-Freunde an diesem Sonntag ab 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Löchterheide ein Offensivspektakel erleben, sind nicht die schlechtesten. Die SSV Buer empfängt in der Landesliga den Neuling TuS Bövinghausen, der als Tabellenvierter recht gut im Rennen liegt und mit 35 Toren die meisten in der Staffel 3 erzielt hat.