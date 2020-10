Gelsenkirchen. Vom Titel in der Fußball-Kreisliga A 1 redet bei der SSV Buer II niemand. Trainer Hennemann: „Wir wollen weiterhin von Spiel zu Spiel gucken.“

In der Staffel 1 der Gelsenkirchener Fußball-Kreisliga A staunt man über die SSV Buer II. Der Abstiegskandidat der beiden vergangenen Saisons hat an den ersten fünf Spieltagen 13 Punkte geholt. An diesem Sonntag werden wohl die nächsten drei dazukommen, denn die Rothosen sind beim Schlusslicht Gençlerbirliği zu Gast. Trotz der rosigen Aussichten sind die Bueraner vorsichtig. Vom Meistertitel redet niemand. „Der Weg soll nach oben gehen, aber wir wollen weiterhin von Spiel zu Spiel gucken“, sagt Trainer Tobias Hennemann.

Nach einem spielfreien Wochenende meldet sich Beckhausen 05 zurück. Der ungeschlagene Tabellendritte hat einen kurzen Weg zum FC Horst 59 vor sich und peilt den vierten Sieg in Folge an. Auch im Fürstenbergstadion sind zwei Gelsenkirchener Teams unter sich. Der BV Horst-Süd hat bisher besser abgeschnitten als erwartet und kann durch einen Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Westfalia Buer ins erste Tabellenviertel vorstoßen.

Eine besonders schwierige Aufgabe wartet auf Preußen Sutum gegen den Tabellenzweiten F.S.M. Gladbeck. „Wir haben nach dem Staffelwechsel mehr von uns erwartet“, sagt Nasreddine Bekali, der Coach des Tabellensiebten, der im Kreispokal den Landesligisten Erler SV 08 ausgeschaltet hat. „Wir haben einen starken Kader, aber wir konnten noch nicht zweimal hintereinander mit der Wunsch-Elf auflaufen.“

Außerdem: Eintracht Erle ge­gen Preußen Gladbeck sowie SC Schaffrath beim SV Zweckel II. YEG Hassel II hat spielfrei. (mik)