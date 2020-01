Die Regionalliga ist für das Schalker U-23-Team Pflicht

Gerald Asamoah und Torsten Fröhling, also der Teammanager und der Trainer der U-23-Fußballer des FC Schalke 04, haben so viel Erfahrung, dass sie schon im vergangenen Jahr regelmäßig daran erinnert haben, dass der Regionalliga-Klassenerhalt für den Aufsteiger noch längst keine beschlossene Sache ist. Wohl wissend, dass sich zwischendurch schon mal Zufriedenheit ausgebreitet hatte, nachdem das U-23-Team unter anderem bei Alemannia Aachen und (großartig) bei der U 23 von Borussia Dortmund gewonnen hatte.

Inzwischen aber sieht die bisherige Bilanz nach 19 Partien am Ende genauso aus wie am Anfang: fünf Spiele ohne Sieg. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt nur noch fünf Punkte und führt dazu, dass der Tabellenelfte nach der 0:2-Pleite beim SV Lippstadt 08 am kommenden Freitag mit einer gehörigen Portion Druck in die Partie gegen den Tabellenzwölften Bonner SC gehen wird – beziehungsweise gehen müsste, gehen sollte.

Schalkes U 23 muss sich dem Kampf um den Klassenerhalt stellen

Wichtig ist jetzt nicht nur, dass die Schalker U-23-Fußballer ihre eklatante Abschluss-Schwäche abstellen, die Trainer Torsten Fröhling mittlerweile nervt, sondern dass sie sich auch sehr, sehr intensiv der Situation stellen, um den Klassenerhalt kämpfen zu müssen und vor allem ihren Teammanager nicht verzweifeln zu lassen.

Gerald Asamoah ist es mit seinen Entscheidungen gelungen, die Mannschaft nach dem Abstieg 2017 und zwei Jahren in der Oberliga Westfalen wieder in die Viertklassigkeit des deutschen Fußballs zurückzuführen. Und diese Liga braucht der 41-Jährige auch, allerdings nicht nur er.

Es muss für einen Verein wie den FC Schalke 04, der es quasi auf dem Herzen trägt, Spieler in der Knappenschmiede für die Profis auszubilden, die mindeste Pflicht sein, eine U-23-Mannschaft in der Regionalliga und somit einen vernünftigen Unterbau für das Bundesliga-Team zu haben.