Die Null-Punkte-Horster geben nicht auf

Horst. Am Schollbruch glaubt man noch an den Klassenerhalt des SV Horst 08 II. Doch ohne personelle Aufstockung des Kaders scheint das unmöglich.

Null Punkte und 15:65 Tore: Das ist die trostlose Bilanz, mit der die zweite Mannschaft des SV Horst 08 die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga beendet hat. Bei sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenvorletzten SG Suderwich und fünf weiteren auf das rettende Ufer bestehen in der Staffel 9 kaum noch Aussichten, den Abstieg in die Kreisliga A zu verhindern. Aber am Schollbruch hat man sich trotzdem noch nicht aufgegeben.