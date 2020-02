Die Horster C-Junioren patzen überraschend in Aplerbeck

Dortmund/Marl. Lediglich Efecan Akin trifft bei der 1:2-Niederlage des SV Horst 08 in der C-Junioren-Landesliga. Bezirksligist SSV Buer II unterliegt mit 1:3.

Der Juniorenfußball kochte am vergangenen Wochenende in der Landes- und in der Bezirksliga auf Sparflamme. Nur die C-Junioren des SV Horst 08 und die C-2-Junioren der SSV Buer waren im Kampf um Tore und Punkte im Einsatz. Die Spiele der anderen Mannschaften fielen dem Wetter zum Opfer.

Aygün Köstekci, der Trainer der Horster C-Junioren. Foto: Wolfgang Helm

C-Junioren-Landesliga

ASC Dortmund – SV Horst 08 2:1

Wenn die Horster nach den Gründen für ihre überraschende 1:2-Niederlage in der Fußball-C-Junioren-Landesliga beim Aplerbecker SC forschen, werden sie die Anfangsphase nicht außer Acht lassen dürfen.

Nach Gegentoren in der siebten und elften Minute, denen individuelle Fehler vorausgegangen waren, lag der Aufsteiger früh mit 0:2 im Hintertreffen. Durch Efecan Akin kam er unmittelbar vor der Pause nur bis auf einen Treffer heran. „Wir sind immer besser ins Spiel gekommen, haben aber leider unsere weiteren Tormöglichkeiten nicht genutzt“, stellte 08-Trainer Aygün Köstekci enttäuscht fest.

In der zweiten Hälfte beschränkte sich der Gastgeber darauf, das Tempo rauszunehmen und den Vorsprung über die Runden zu bringen. Das gelang ihm. „Unter dem Strich haben wir unverdient verloren“, meinte Aygün Köstekci. „Die Dortmunder hatten zwei Möglichkeiten und nutzten sie. Jetzt müssen wir unser Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Beckum unbedingt gewinnen.“

C-Junioren-Bezirksliga

TSV Marl-Hüls II – SSV Buer II 3:1

„Nach den Spielanteilen haben die Marl-Hülser verdient gewonnen, aber wir hatten die besseren Tormöglichkeiten“, stellte Buers Trainer Michael Will fest. Für sein Team netzte nur Jonas Piotrowski zum zwischenzeitlichen 1:1 ein (42.). Die Tore für den Gastgeber in einer hitzigen Partie fielen in der 30., 58. (Foulelfmeter) und 70. Minute.