Die Grillonen sind heiß auf den 14. Saisonsieg

Gelsenkirchen. Der Spitzenreiter der Frauenvolleyball-Verbandsliga, der TC Gelsenkirchen, trifft am Samstag in Sundern auf den Tabellensechsten RC Sorpesee II.

Die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen peilen in der Verbandsliga ihren 14. Saisonsieg an. Am Samstag um 12 Uhr (Freie Schule am See, Sundern) sind die Grillonen beim Tabellensechsten RC Sorpesee II zu Gast. „Sorpesee wird uns nichts schenken, ganz im Gegenteil. Das ist eine junge Mannschaft, die sich im Saisonverlauf entwickelt und auch gesteigert hat. Uns ist vollkommen bewusst, dass jeder Gegner das Ziel hat, uns die erste Niederlage beizubringen. Wir werden alles tun, damit unser positiver Lauf anhält“, sagt TCG-Trainer Gerd Hemforth.

Auf Gresa Arifi, die sich in den vergangenen Wochen in den Vordergrund gespielt hatte, muss der Tabellenführer heute verzichten. Arifi absolviert derzeit ein Praktikum und steht deswegen nicht zur Verfügung. Mit Kathrin Burczyk hätte Gerd Hemforth eine Spielerin parat, die Arifis Position eins-zu-eins übernehmen könnte. Andere Möglichkeit: Der Coach beordert Spielführerin Sarah Plura von außen zurück in die Mitte, müsste dadurch aber die Außenposition neu besetzen. „Wir werden da schon eine Lösung finden“, bleibt Hemforth gelassen.

Grillonen benötigen noch vier Punkte

Da die Fahrstrecke nach Sundern über 100 Kilometer Entfernung beträgt, reisen die Grillonen wie schon vor einigen Wochen nach Meschede mit dem Bus aus Gelsenkirchen an. „Alle sind heiß darauf, dass wir den nächsten großen Schritt machen“, sagt der TCG-Trainer. Rein theoretisch benötigen die Grillonen noch vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, um den Sprung in die Oberliga perfekt zu machen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten VV Schwerte II beträgt komfortable elf Zähler.